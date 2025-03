Taas klubi ajalugu teinud Võru Barrus võitis Cronimet liiga pronksi

Tartu Ülikooli spordihoones toimunud finaalipäeva esimeses kohtumises näitasid mõlemad meeskonnad tugevat soovi pronks endale saada ning kolm geimi olid väga tasavägised, ent otsustavatel hetkedel olid kindlamad Võru mängijad ja nii teenis Lõuna-Eesti klubi oma ajaloo esimese Balti liiga medali, vahendab Volley.ee.

Avageim kulges punkt-punktis, kuni Albert Hurt Võru meeskonna 9:7 juhtima viis. Edu aga kauaks ei püsinud, sest Daugavpils sai Tyler Poulseni serviässa järel kätte 10:10 viigi ning edasi kulges geim taas väga tasavägiselt. Maksimaalne edu oli mõlema jaoks kuni otsustavate hetkedeni ühepunktiline, geimi lõpus teenis Võru seisult 19:19 kaks punkti järjest ning Läti klubi kasutas seepeale mõtlemisaega. Kasu see ei toonud, sest rohkem lõunanaabrid punkte ei saanudki ja geimpalli tõi Barrusele Täht, kes lajatas maha võrgu kohale läinud palli, tehes skooriks 24:20. Geimi võitis Võru 25:20.

Teine vaatus algas Daugavpilsi dikteerimisel, kes läksid 7:2 ette, sundides Oliver Lüütseppa time-out´i võtma. Võru suutis end siiski kiirelt koguda ja nii jõuti 8:8 viigini. Uuesti sai Ezerzeme kätte kolmepunktilise edu (11:8) ja taas võeti mõtlemisaeg. Vahe aga kasvas ja nii leidis Võru end vahetusest mängu tulnud Robin Kahu servivea järel juba 10:15 kaotusseisust. Barrus suutis veel punkti kaugusele tulla (19:18) ja Santos seadis lõpuks jalule 20:20 viigi. Treiali rünnak tegi vahe minimaalseks (24:23), ent geimi võitis ikkagi Daugavpilsi meeskond – 25:23.

Kolmas geim algas taas tasavägiselt, 9:9 seisult teenis kolm järjestikust punkti Barrus ja Daugavpils kasutas mõtlemisaega. Geimi keskel oli Lõuna-Eesti klubi eduseis vastase servivea järel 16:14, ent Daugavpils viigistas 17:17. Punkt-punktis kulgenud geimi lõpus teenisid esimesena geimpalli Võru mehed, kui Renato serviäss tõi tabloole numbrid 24:21. Ja geimi lõpetas samuti Renato serviäss – 25:21.

Neljandas vaatuses haaras Barruse meeskond kohe ohjad enda kätte, minnes kapten Kollo punkti järel ette 12:2 ja seda edu enam käest ei antud. Geim kuulus Võru Barrusele tulemusega 25:14 ning kogu mäng võideti 3:1.

Renato Santos oli 17 punktiga (+9) Barruse edukaim, 15 punkti (+13) panustas Henri Treial, 13 punkti kanti nii Kristo Kollo kui Albert Hurda (+3 ja +8) arvele. Barruse vastuvõtt oli 51 ja rünnak 48 protsenti, blokist saadi 13 punkti (kuus blokki pani Santos), servil löödi üheksa ässa ning eksiti 20 pallingul.

Daugavpilsi parim oli 18 punktiga (+6) Sandis Vilcans. Läti klubi vastuvõtt oli 42 ja rünnak 44 protsenti, blokk saadi Võru rünnakutele ette viiel korral, servil löödi neli ässa ja tehti kümme viga.