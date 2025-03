Rikberg: meil oli sügavust, et tiitel Tartusse tagasi tuua

Tartu meeskonnas jäi seljavigastuste tõttu mängust eemale põhisidemängija Aleksander Eerma ja nii tõstis ründajatele palle ette Kusti Nõlvak. Ka nurgaründaja Taavet Leppik pidi kohtumist kipsis käega platsi kõrvalt vaatama. Tartu tuli Balti meistriks nii 2022 kui 2023, mullu kuulus esikoht Selver/TalTechile, kes alistas finaalis Tartu 3:2.

"Loomulikult on ääretult hea meel, kuidas tulime raskest seisust välja, olles kaotanud paar väga olulist mängijat. Selles meeskonnas oli sügavust, et tuua Cronimet liiga tiitel Tartusse tagasi ja olen rahul kogu meeskonna üle, kõikide üle, kes väga ühtselt ja võitluslikult mängisid. See hing, mille mängu panime, see meile võidu tõigi," kommenteeris võidu järel Tartu peatreener Alar Rikberg.

"Pärnu jäi mingitel hetkedel hätta; mingitel hetkedel servisurve alla," jätkas ta. "Siis ei saanud nad meie kaitsest mööda, et piisavalt rünnakul skoorida. Loomulikult on tegu kahe Balti parima meeskonnaga, kaks parimat mängisid finaalis. On eeldada, et see on kõrgetasemeline mäng, kus hakkavad olulist rolli mängima mingid nüansid. Need nüansid olidki: teatud hetkedel meie serv, teatud hetkedel blokitöö, siis kukkus üks või teine mängija Pärnul ära. Ühtsus meile selle tiitli tõi."

Pärnu meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan sõnas ERR-iga rääkides, et Tartu tahtis laupäeval võitu näiliselt rohkem. "Selline tunne jäi, et üks meeskond on kümme mängu järjest mänginud ja teine alles alustas oma mängudega. Tundus, et Tartu tahtis kuidagi palju rohkem seda üritust, au ja kiitus neile. Nagu finaalis ikka, kvaliteet võib-olla ei olnudki mingisugune ulmeline, aga see tahe ja kui need pallid hakkasid põrkama, siis jäidki põrkama. Päris mänguks ei läinudki, esimese geimi suutsime enda poole kallutada, aga rohkem jaksu meil ei olnud. Läheme eluga edasi, aga see ei ole maailma lõpp," kinnitas Teppan.