Johannes Erm: laupäeval läheb sõjaks

Apeldoornis toimuvatel sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel juhib meeste seitsmevõistlust avapäeva järel Euroopa rekordiomanik Sander Skotheim. Eestlastest on parimad medalilootused Johannes Ermil, kes hoiab viiendat kohta.

"60 meetri jooks oli okei. Reaktsioon oli halb, ajasin ennast taga ja päris enda jooksu ei teinud. Kaugushüppes samm enam-vähem klappis, aga selline tunne oli, et hüppepakk jäi kaugele. Sellepärast liikusin järjest lähemale, aga iga kord oli selline tunne, et täpset lööki ei saanud," võttis Erm kaks esimest ala kokku.

"Kuulitõukes sain esimese katsega korraliku tulemuse ja seejärel sain kaks korda riskida. Teine kord läks pihta. Kõrgushüppe soojendusel samm üldse ei klappinud, aga viimase proovikatse tegin ära ja see oli mõnus. Sain seda rütmi hoida. Võistluse viimane kõrgus lagunes natukene ära. Võib-olla oli kõrge lati hirm. Tahan rohkem kui saab," jätkas ta.

"Mul ei ole nii värsket tunnet kui tahaks, sest nohust on kerge väsimus, aga homme läheb sõjaks ja vaatame, mis saab. Skotheim näitab head minekut ja [Simon] Ehammer paneb ka päris korralikult. Till Steinforth on ka päris heas seisus, aga arvan, et enne teivashüpet pole midagi otsustatud," lõpetas Erm.

Tublit võistlust teeb täiskasvanute tiitlivõistluste debütant Rasmus Roosleht, kes on kohe Ermi järel kuuendal kohal. "60 meetri jooksuga võib rahule jääda, sest olin kümnendiku võrra kiirem kui eelnevas rekordseerias. Kaugushüppes tegin samamoodi oma tulemuse ära. Kuulitõukes oleksin tegelikult rohkemat suutnud, aga 16.30 kopikatega on rahuldav tulemus. Kõrgushüppes oleksin võinud 2.01-st üle saada, kuid 1.98 pole mingi katastroof," muljetas Roosleht.

Risto Lillemets hoiab 13. kohta. Teda tabas tagasilöök kõrgushüppes, kus ta piirdus 1.92-ga, mis on rekordseeriaga võrreldes 17 sentimeetrit kehvem tulemus. "Ei teagi, mis juhtus. Täna ei hüpanud. Homme võiks teoorias olla natukene toredam päev."

Laupäeval näeb sisekergejõustiku EM-i ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algustega kell 10.55 ja kell 20.00.