Rae peatreener Tatrik: noorte ja kogenud mängijate kooslus on tööle saadud

Rae Spordikool/VIASTON teenis pühapäeva õhtul võrkpalli naiste Balti liigas suurepärase võidu, kui alistas pingelises finaalmängus Kaunase VDU viies geimis. Rae juhendaja Raigo Tatrik külastas ETV spordisaate stuudiot ning ütles, et naiskonnas on noorte ja kogenud mängijate kooslus suurepäraselt töötanud.

Rae naiskond jäi Kaunases toimunud finaalis üks-kaks kaotusseisu ning pidi neljandas geimis tõrjuma lausa kolm matšpalli, aga suutis siiski mängu otsustavasse geimi viia. Viiendas geimis pääses Eesti klubi 14:10 juhtima ning suutis siis alles kuuenda matšpalliga 3:2 (25:12, 18:25, 20:25, 29:27, 17:15) võidu vormistada.

Tatrik ütles ERR-ile, et meenutas mängueelsel koosolekul naiskonnale vastase vintskust. "Ei tule kuskilt midagi kergelt. Mäng ei ole tehtud esimese 20 minutiga, olenemata sellest, kas meil läheb algus väga hästi või väga halvasti," rääkis treener. "Tuli välja, et meil läks väga hästi, aga lõpus läks selliseks trilleriks mäng. Oli väga nauditav."

Rae naiskond on tegutsenud neli aastat ning mängis alles teist hooaega Balti liigas. Teine hooaeg, esimene medal ja kohe kuldne. "Kooslus on tööle saadud. Noorte kooslus ja kogenud mängijate kooslus on väga hästi töötanud ja praegu olen väga rahul sellega, mis seal toimub," ütles Tatrik.

"Sünergia, mis toimub treeningutel, mängudel, võistlustel - seda on võrratu vaadata. See toimib, ei ole ühtegi negatiivset ilmingut," lisas ta.

Raigo Tatrik ja Debora Saarnak Autor/allikas: (ERR)

Mullu tuli Balti liigas leppida valusa neljanda kohaga, aga Tatriku sõnul on naiskond sellest hetkest teinud märgatava arenguhüppe. "Oleme kindlasti sammu edasi teinud, just noorte puhul. Noored on teinud tänu kogenud mängijatele väga suure sammu edasi. Samas loodan, et kogenud mängijate tase ei ole alla läinud," ütles ta.

"Kui kardetakse, et Eestis tase langeb, siis mänge on palju, mänge on häid ja nad on kogu aeg väljakul. See aitab kindlasti taset tõsta," lisas juhendaja.

Sel hooajal saadi mäng varakult käima. "Loomulikult mingid asjad logisesid, aga juba kolmas-neljas mäng oli näha, et tuleb huvitav hooaeg. Et oleme võimelised kõiki võitma, nii Eestis, Lätis kui Leedus," ütles Tatrik.

Rae Spordikoolil on nüüd auhinnakapis olemas Balti liiga tiitel ja kodune karikas. Eesti meistritiitel on puudu, kuid sel hooajal on Rae juba koduses meistriliigas poolfinaalikoha kindlustanud. "Tunnustades meie konkurente Eestis, ei ole nõrgad vastased," rääkis Tatrik.

"Ei ole TalTech nõrk, ei ole Tartu nõrk. Me oleme pidanud kõvasti vaeva nägema, et neid alistada siiamaani. Finaaliks kindlasti vastased suudavad juurde panna," ütles ta.