Balti meister Kiviloo: me ei andnud ühelgi punktil alla

Rae alustas kohtumist suurepäraselt ning teenis avageimis võimsa 25:12, kuid teises geimis võõrustaja ärkas ning viigistas 25:18 võiduga seisu. Kaunas jäi kolmandas geimis taas peale (25:20) ning tegi neljandas geimis suurepärase spurdi ja sai lausa kolm matšpalli, kuid Rae tõrjus kõik ning viis 29:27 võiduga kohtumise otsustavasse vaatusesse.

"Kannatlikkus ja usk lõpuni. Me ei andnud ühelgi punktil alla, Kaunasel oli äkki kolm matšpalli kasutada neljandas geimis. Me ei kaotanud ühelgi hetkel seda usku ja võitlesime lõpuni," ütles Liis Kiviloo ERR-ile.

Viies geim oli taaskord põnev, kuid Rae asus geimi 14:10 juhtima. Kaunas võitles südikalt vastu, aga Rae naised vormistasid siiski kuuenda matšpalliga 3:2 (25:12, 18:25, 20:25, 29:27, 17:15) võidu, mis tõi neile Balti meistritiitli.

"Kui see punkt tuli ja võrku löödi, siis vaatasin Silviale (Pertens - toim) otsa ja Silvia ei uskunud, et me võitsime. Skoor vahetus ka aeglaselt, ta ei saanud aru, kas me nüüd võitsime või olime ühe punktiga ees. Võttis natuke aega, et kogu tiim saaks aru, et me võitsime," rääkis Kiviloo. "Tähistamine oli pärast seda vägev!"

"Pingelangust oli kohe tunda, kõht läks tühjaks ja lihased hakkasid valutama. Mängu ajal ei saanud arugi!" lisas ta.

Liis Kiviloo (#55) ja Rae Spordikool/VIASTON Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Suure osa karjäärist välisliigades veetnud Kiviloo vigastas poolfinaalis vasakut hüppeliigest ning kahtles finaali eel, kas suudab kaasa teha. "Soojendus võttis kaua aega, aga lõpuks sain ja andsin endast parima. Lihtne ei olnud, aga meie tiim on lihtsalt nii äge, et nad suutsid minu puudujääke tasakaalustada ja saime tiimina tiitli võidetud," rääkis ta.

Varasemalt polnud ta vigastatuna platsil olnud. "Ma ei poolda sellist asja. Pidin ka see kord selgelt aru saama, mis see täpselt on," rääkis Kiviloo. "Õnneks TalTechi füsioterapeut tuli lahkelt appi mulle. Vaatasime poolfinaali järel üle ja ta ütles, et midagi väga tõsist ei ole, natuke paistes ja valutas. Otsustasime proovida."

"See oli kaalutletud risk, üldjuhul ma ei soovita ega poolda. Aga tundsin, et need tüdrukud väärivad seda võitu ja tahtmine oli füüsilisest valust üle," lisas ta.

Rae võrkpallinaiskonna projekt on ainulaadne projekt, mille liider on peatreener Raigo Tatrik. Tema juhendamisel võitis Rae teisel hooajal Balti liigas oma esimese medali ning see oli kohe ka kuldset karva. Kiviloo liitus klubiga eelmisel hooajal, kui nad lõpuks neljanda kohaga leppima pidid.

"Ülimalt hea meel, et otsustasin ühineda sellise projektiga, kus tunnen ja näen, et igapäevaselt mängijad arenevad ja et plaan läheb vaikselt täide," rääkis Kiviloo.

Naiste võrkpalli karikavõistlused: Rae Spordikool/VIASTON - TalTech/Macta Beauty Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Lisaks heale klubijuhile naudivad Rae mängijad väljakul kogukonna toetust. Ka Kaunases toimunud finaalmängule oli kohale sõitnud märkimisväärne kogus Rae toetajaid. "Meie fännklubi, kes meiega ka eile reisil kaasas oli, jõudis samamoodi kell 4.30 tagasi. Tiimikaaslase ema, kes töötab minuga koos, on samamoodi täna hommikul tööl ja juba uhkeldab meie võiduga," naljatles Kiviloo.

"Meil on vägevad fännid, tulihingelised fännid. Meie fännid ei teinud üldse vähem möllu kui Kaunase enda fännid," lisas ta.

"[Balti liiga meistritiitel] on kindlasti eriline. Meil on tiimis ainult kaks või kolm tüdrukut, kes on varem võitnud selle tiitli, ka minu jaoks on see esimene kord. See kindlasti on hästi eriline, minu jaoks on see eriline ka selle arengu tõttu, mida ma olen näinud," rääkis Kiviloo. "See, kuidas plaan ja süsteem on üles ehitatud - me olemegi täpselt siin, kus olema peame. Ja loodan, et Rae suudab seda taset ja kvaliteeti hoida ka järgnevatel aastatel."

Rae auhinnakappi kuuluvad nüüd Eesti karikas ja Balti liiga meistritiitel, puudu on vaid Eesti meistritiitel. "Eks see on meie eesmärk, töötame selle nimel edasi," lõpetas Kiviloo.