FC Ararat osaleb eriotsusega naiste meistriliigas

Tallinna FC Ararat osaleb erandkorras jalgpalli naiste meistriliigas litsentsita, et tagada liiga terviklikkus. Otsusega kaasnevad klubile tingimused.

FC Ararat ei täitnud naiste meistriliigas osalemiseks vajalikke litsentsitingimusi. Litsentsiprotsessi läbis edukalt Põlva FC Lootos, kes otsustas siiski sel hooajal naiste meistriliigas mitte mängida. Sportlikus pingereas järgmised klubid naiste meistriliiga litsentsi ei taotlenud, vahendab jalgpall.ee.

Hooajale läheb Ararat vastu jalgpalliliidu juhatuse otsusega selliselt, et sõltumata kogutud punktide arvust lõpetab 2025. aasta naiste meistriliiga põhihooaja viimase ehk kaheksanda kohaga. Põhihooajale järgnevat üleminekuturniiri alustab Ararat 0 punktiga, mis tähendab, et turniiritabeli seitsmes võistkond alustab üleminekuturniiri kolme punktiga FC Ararati vastu sõltumata selle mängu tegelikust tulemusest. Üleminekuturniiril saab Ararat osaleda vaid juhul, kui neil on kõik senised jalgpallilised võlgnevused likvideeritud. Lisaks suunab jalgpalliliit Araratile naiste meistriliigas mängimise eest laekuva toetuse klubi jalgpalliliste võlgnevuste likvideerimisse.

Naiste meistriliigasse kuulub kaheksa naiskonda: Tallinna FC Flora, Tartu JK Tammeka, JK Tabasalu, Saku Sporting, Viimsi JK, FC Elva, JK Tallinna Kalev ja Tallinna FC Ararat. Hooaeg algab 28. märtsil.