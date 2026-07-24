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Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

Jalgpall
Saku Sporting
Saku Sporting Autor/allikas: Oliver Berezjuk
Jalgpall

Jalgpalli naiste meistriliigas teenis Saku Sporting neljapäeval vajaliku võidu, alistades koduväljakul 2:1 Harju JK Laagri.

Kui tabeli esimesed kolm ehk Viimsi JK, Paide Linnanaiskond ja Tallinna FC Flora liiguvad kolmikrakendina tipus neljapunktilises vahemikus, siis varasematel hooaegadel hõbemedalitele tulnud Saku oli neist aegamööda veidi maha jäänud. Vahe kolmandal kohal oleva Floraga oli juba seitse punkti, kuid nüüd suudeti seda pisut tagasi teha, vahendab jalgpall.ee.

Esimene värav sündis 18. minutil, mil Saku nurgalöök jäi väravaesisele lahtiseks ning Lisete Tammeveski suunas ettekukkunud palli peaga väravasse. Vaid neli minutit hiljem sai Saku veelgi indu juurde, sest Harju jäi arvulisse vähemusse – väravavaht Eva-Lotta Hertmann mängis karistusalast väljaspool palli käega ning teenis punase kaardi.

33. minutil sahistas Saku taas, kui Emma Treiberg suunas tsenderduse väravaesiselt võrku. Pärast Saku teist väravat jäi mäng väravatevaesemaks ning Harju lõi oma esimese ja ainsa tagasi alles 85. minutil, mil Žanna Smirnova realiseeris penalti.

Saku jätkab 13 punktiga tabelis neljandal real, Harju on viie punktiga kuues. Väljalangemistsoonist pääsemine on Harju jaoks kahe punkti kaugusel ees, kus asetseb hetkel FC Elva.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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