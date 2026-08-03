Paide vähendas liidriga vahet, Sporting lõi Elvale kaheksa väravat

Laupäeval peeti naiste Meistriliiga 12. vooru kohtumised, kus võidu teenisid Paide Linnanaiskond ja Saku Sporting. Tallina FC Flora ning Viimsi JK jäid väravateta viiki.

Paide Linnanaiskond alistas koduväljakul Harju JK Laagri kindlalt 5:0. Skoori avas juba kuuendal minutil Lisandra Rannasto ning avapoolaja lõpus kasvatas eduseisu Lisette Tammik. Teisel poolajal lisasid väravad Renate-Ly Mehevets, penaltist skoorinud Kirkeliis Lillemets ja Nicole Kelli, vahendab jalgpall.ee.

Võit tõstis Paide 21 punktiga liigatabelis teisele kohale. Liider Viimsi JK edumaa kahanes neljale punktile, kusjuures Paidel on konkurendist üks kohtumine vähem peetud. Harju jätkab viie punktiga kuuendal tabelireal.

Vooru suurima võidu teenis Saku Sporting, kes alistas võõrsil FC Elva koguni 8:2, juba avapoolaja lõpuks juhtis Sporting 6:2. Sportingu eest avasid skoori Grete Daut ja Katriin Saulus, kes vormistas lõpuks koguni neli tabamust. Ühe värava lisasid Valeria Liik ja Eliise Gertrud Põlluvee, ühe värava autor on selgitamisel. Elva poolelt olid täpsed Kärt Hüdsi ja Carolin Hunt.

19 punktiga kerkis Sporting liigatabelis kolmandale kohale, edestades Tallinna FC Florat ühe punktiga. Elva jätkab seitsme punktiga viiendal kohal.

Vooru viimane kohtumine Tallinna FC Flora ja Viimsi JK vahel lõppes 0:0 viigiga. Liidrina jätkaval Viimsil on nüüd koos 24 punkti, kuid viigitulemus võimaldas Paidel vähendada vahe neljale punktile. Seejuures on Paidel liidriga võrreldes üks mäng varuks. Flora langes viigi järel neljandale kohale.

Tallinna naiskonnal on koos 18 punkti ning kolmandal kohal paiknevast Saku Sportingust jäädakse maha ühe punktiga.

Naiste Meistriliiga 13. vooru kohtumised peetakse 8. ja 9. augustil.