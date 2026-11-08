Paide Linnanaiskond tuli debüüthooajal Eesti meistriks

Paide Linnanaiskond läks viimases voorus vastamisi Harju JK Laagriga, kes alistati tulemusega 3:1. Paide kasuks lõi mõlemal poolajal värava Lisette Tammik ning kolmanda tabamuse lisas vahetusest sekkunud Carola Erik. Laagri ainsa värava eest hoolitses Maria Orav, kes viigistas seisu 1:1. Võiduga kindlustas Paide endale 18 võidu ja seitsme kaotusega 54 punkti, edestades hooaja lõppedes kolme punktiga seni kaheksal järjestikusel aastal meistriks tulnud Tallinna FC Florat, vahendab jalgpall.ee.

Hõbemedaliga lõpetanud Flora alistas hooaja viimases kohtumises koduväljakul FC Elva 8:1. Kübaratriki sai kirja Anastasia Ivanova, kaks väravat lisas Elis Soodla ning korra olid täpsed Anastasija Južaninova, Jessika Uleksin ja Darina Kudjavniva. Elva auvärava sai enda nimele Liis Kisand.

Kolmandana lõpetanud Saku Sporting ja neljanda koha saanud Viimsi JK pidasid hooaja viimases voorus maha tasavägise kohtumise, mille võitis Viimsi 3:2. Võitjate eest lõi kaks väravat Liisa Rebane ning ühe lisas Angela Fuster Sendra. Sportingu mõlema tabamuse autor oli Katriin Saulus.

Paidele, Florale, Sportingule ja Viimsile järgnesid liigatabelis Laagri ning FC Elva.