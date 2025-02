Horvaatia korvpallikoondis jäi esmakordselt EM-finaalturniirilt välja

Horvaatia alustas reedest kodumängu Prantsusmaa vastu teadmisega, et eelmise EM-i hõbe on vaja edasipääsulootuste säilitamiseks igal juhul alistada, sest novembris toimunud valikaknas kaotati Bosniale pärast 89:76 võiduga lõppenud kodumängu võõrsil 90:110.

EM-pileti juba varem kindlustanud prantslased saabusid Horvaatiasse üsna uuendusliku koosseisuga, kuid toetusid oma Euroliiga meestele ja läksid pärast tasavägist avapoolaega kolmandal perioodil eest.

Elie Okobo kaugvise viis prantslased kolmanda veerandaja keskel 55:40 juhtima ja külalismeeskond juhtis veel kolm minutit enne mängu lõpusireeni 12 punktiga. Horvaatia alustas lõpuminutitel Mario Hezonja ja Jaleen Smithi juhtimisel marulist tagasitulekut, ent aega oli liiga vähe ja nii pidid horvaadid vastu võtma 80:83 kaotuse, mis viib EM-ile Bosnia ja Hertsegoviina.

Okobo viskas Prantsusmaa kasuks 16 punkti, Amine Noua lisas 13 ja Timothe Luwawu-Cabarrot 12 punkti. Horvaatiat ei päästnud ka pea kogu mängu väljakul viibinud Hezonja 37 punkti ja 11 lauapalli. Kohe pärast iseseisvumist kaks järjestikust EM-pronksi võitnud Horvaatia ei olnud pärast Jugoslaaviast eraldumist varem veel EM-ilt eemale jäänud.

Tšehhi andis Pardubices Kreekale vinge lahingu, kui tuli neljandal veerandajal viimase kahe ja poole minutiga välja seitsmepunktilisest kaotusseisust, kuid Vasileios Toliopoulose viimase sekundi kolmene viis mängu lisaajale, kus Kreeka teenis 93:89 võidu. Tšehhide õnneks alistas Suurbritannia samal ajal Hollandi 73:69, mis tähendab, et viimase vooru eel on F-grupis asjad selged: Kreeka järel lähevad finaalturniirile Suurbritannia ja Tšehhi.

Lisaks korraldajariikidele Küprosele, Soomele, Lätile ja Poolale on koha EM-finaalturniiril taganud Serbia, Leedu, Sloveenia, Iisrael, Türgi, Itaalia, Hispaania, Belgia, Kreeka, Gruusia, Eesti, Suurbritannia, Tšehhi, Prantsusmaa, Bosnia ja Hertsegoviina ning Portugal.

Viimases voorus on kõik lahtine veel D-valikgrupis, kus Saksamaal ja Montenegrol on kaheksa ning Rootsil ja Bulgaarial seitse punkti. Viimane edasipääseja selgub B-valikgrupis: edasipääsu on juba kindlustanud Itaalia ja Türgi, seitsme punkti peal olev Island võõrustab Türgit ning kuus punkti kogunud Ungari sõidab külla Itaaliale.