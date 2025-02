Läti korvpallikoondis alistas taas tiitlikaitsja Hispaania

See oli Lätile kolmas järjestikune võit Hispaania üle: esmalt alistati Hispaania 2023. aasta MM-il, seejärel aasta tagasi võõrsil peetud EM-valikmängus ning nüüd ka kodus.

Läti parim oli Rodions Kurucs 28 punkti ja seitsme lauapalliga, lisaks tegi ta ka neli vaheltlõiget. Kahekohalise punktikohani jõudsid ka Marcis Steinbergs ja Kristers Zoriks, tuues kumbki 11 punkti. Karjääri viimase koondisemängu pidanud Janis Strelnieks tõi viis punkti.

Hispaania resultatiivseim oli Santi Yusta 15 punktiga, Hugo Gonzalez lisas 11 punkti.

Kuigi Läti on finaalturniirile koha taganud korraldajana, on nad ka enda alagrupis täiseduga esikohal, olles võitnud viiest mängust viis. Teisena on C-alagrupist edasipääsu taganud Belgia ning ka Hispaanial on koht finaalturniiril kindel.

Läti lõpetab valiksarja pühapäeval võõrsil Slovakkia vastu, Hispaania võõrustab Belgiat.

D-alagrupis viimasel kohal paikneva Bulgaaria lootused finaalturniirile pääseda püsivad, kui kodusaalis saadi lisaajal 81:77 jagu Rootsist. Aleksandar Vezenkov viskas koguni 40 punkti ja võttis 18 lauapalli. Rootslaste ridades oli parim Melwin Pantzar 22 punktiga.

Saksamaa alistas samal ajal võõrsil Montenegro 95:76. Enne viimast vooru on D-alagrupis seis põnev: nii Saksamaal kui Montenegrol on kaheksa punkti, Rootsi ja Bulgaaria on mõlemad seitsme punkti peal. Rootsi võõrustab viimases mängus Montenegrot ja Saksamaa Bulgaariat.

Tulemused:

Ungari – Island 87:78

Bulgaaria – Rootsi 81:77 la.

Läti – Hispaania 83:66

Türgi – Itaalia 67:80

Montenegro – Saksamaa 76:95

Belgia – Slovakkia 93:63