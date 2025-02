Põhja-Makedoonia staarid Rannulat ei hirmuta: meil on omad plussid ja pikem pink

Esmakordselt selles EM-valiksarjas tõmbab Põhja-Makedoonia särgi selga nende kodustatud üliosav mängujuht T.J. Shorts, kes on Pariisi klubi eest mängides tõusnud Euroliigas sel hooajal resultatiivsuselt viiendaks meheks. Koos Milano Olimpias mängiva Nenad Dimitrijeviciga moodustavad nad Eesti jaoks reedel ohtliku ja osava tagaliini paari.

"Eks meil kindlasti tuleb mängus väga raskeid momente, sest nad on mõlemad maailmaklassi tagamängijad. Lõppude lõpuks on korvpall viis-viie vastu mäng ja kestab 40 minutit," alustas Rannula.

"Jah, tagaliin annab vastasele eelise. Ühelpool väljakut on nad võib-olla kiiremad ja ebamugavamad, samas teisel pool väljakut annab see jälle meile väikese eelise. Peame olema lauas võimsamad, peame saama jooksma ja kasutama ära, kui matchup on vale ning ka väikeseid mehi ründama. Usun, et meil on omad plussid ning 40 minuti lõikes on meil ka pikem pink."

Rahvuskoondis kogunes eelseisvateks valikmängudeks esmaspäeval. Rannula sõnul on ettevalmistus sujunud plaanipäraselt. "Eesmärk oli poistel pead mitte lõhki ajada. Oleme heas vormis. Enamik mängijatest on saanud koduklubides ilusti mängida ja pigem tegelesime vanade asjade meeldetuletamisega."

Koondisemängude järel siirdub Rannula Poola, kus asub sealse kõrgliigaklubi Varssavi Legia etteotsa. "Eks see on ikka natukene kõvaketast koormanud. Tuleb mingite asjadega tegeleda, aga eks nad seal Poolas saavad ka aru, et mul on koondisega tähtsad mängud tulemas ja üritavad võimalikult vähe segada. Siin-seal on tegemist, aga kõik on kontrolli all. Minu fookuses on praegu ainult koondis."

Kohtumine Põhja-Makedooniaga algab Unibet Arenal reedel kell 19.00.