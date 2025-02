Ilves: nii suurt segadust ei ole mul hüppemäel viimastel aastatel olnudki

Eelmise MK-hooaja kristallgloobuse arvestuses viiendal kohal lõpetanud Ilvese jaoks on käimasolev hooaeg pakkunud rohkem nördimust. Enne jõule peetud Ramsau MK-etapil jõudis ta pjedestaalile, aga pärast seda on parimaks tulemuseks jäänud kaheksas koht ning viimati Seefeldis ei mahtunud eestlane ka esikümnesse.

"Täielik enesekindluse puudus," rääkis Ilves ERR-ile. "Kahtlemine ja täielik segadus. Nii suurt segadust ei ole hüppemäel viimase viie aasta jooksul olnudki. Väga raske on hüpata, kui piltlikult öeldes sa ei taha seda teha, sest pea on nii sassis ja ei saa aru mida teed. Loomulikult üritan iga päeva võtta uue võimalusena, aga tundub, et see süveneb järjest. Selle koha peal on väga raske öelda, mida teha, sest oleme proovinud igasugu asju, aga paremaks ei lähe. See teebki selle asja raskeks," oli Ilves nõutu.

Mullu sai Ilves kodusel Otepää etapil Jarl Magnus Riiberi järel kaks korda teise koha. Neljapäevases proovivoorus andis 90,5-meetrine õhulend talle 21. koha, Riiber ja Thomas Rettenegger näitasid 99-meetrist hüpet.

"Loomulikult ootan alati parimat, et mingi õnnestumine toimuks ja saaks natukenegi mingit kindlust, aga praegu on hüpped igale poole - kunagi ei tea, mis sa saad," tõdes Ilves. "Homme [reedesel avavõistlusel] on väga lihtne ülesanne: minna täiega panema. Istuda asendis, kus olen ja usaldada, et see asend on piisavalt hea. Proovin lihtsalt teha ühe maksimaalse hüppe, usaldada seda, mis vähegi on."

"Kahevõistlus on armutu, kui sul on ühele poole natuke kaldu, annab see teisele tunda. Tunnen, et mul on head suusajalad, kahjuks võib-olla minu puhul liiga head. Kuna olen üpris plahvatusliku lihasega, ei leia võib-olla seepärast mäel tunnetust, et jalad on natuke rohkem suusa poole," jätkas Ilves. "See pole see, mille poole oleme püüelnud, aga kuidagi on nii läinud. Võib-olla see tekitab ka ebakindlust. Proovin siis suusarajal võistlust nautida," muigas ta.

Otepää kahevõistluse MK-etapp algab reedel meeste jaoks 10 km ühisstardist suusasõiduga, ETV2 otseülekanne algab kell 15.40. Otseülekanne suusamäelt algab 18.55. Laupäeval on esmalt kavas hüppevõistlus ja seejärel 10 km murdmaasõit.

"Eelmine aasta näitas väga hästi, kui äge siin oli. Loodan, et pole vähem rahvast kui eelmisel aastal. Ise selles positsioonis olla on loomulikult väga raske, sest tean, et ma pole sellel tasemel nagu tahaks. Mis teha, elu on näidanud, et võib igasugu asju juhtuda, loodetavasti enam hullemaks ei lähe," naeris Ilves.