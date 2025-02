MK-sarja teine mees: Otepääl on tõesti tore

Kristjan Ilves hüppas Tehvandi 97 meetri mäel 90 ja pool meetrit. Eelvõistluse parimale, norralasele Jarl Magnus Riiberile kaotaks 21. kohale jäänud Ilves suusasõidu stardis täpselt minuti. Riiber lendas neljapäeval 99 meetri kaugusele.

Eelvõistluse tulemused võetakse kasutusele juhul, kui ilm ei luba Otepääl järgmistel päevadel mõnda planeeritud hüppevõistlust läbi viia. Praeguse prognoosi järgi on tõenäosus selleks siiski väike.

Mullu pani Ilves Otepääl kokku suurepärase nädalalõpu, kui oli kahel korral teine ja korra neljas. Hüppevorm tekitab frustratsiooni, aga suusahüpetes võivad asjad vahel ka väga kiiresti muutuda. "Loomulikult ootan alati parimat, et mingi õnnestumine toimuks ja saaks natukenegi mingit kindlust, aga praegu on hüpped igale poole - kunagi ei tea, mis sa saad," tõdes Ilves.

Käesoleva hooaja selge õnnestuja on olnud Saksamaa koondis. MK-sarja üldarvestuses teisel kohal paiknev Vinzenz Geiger sai neljapäevasel eelvõistlusel 13. koha. Just hüppemäel on Geiger sel hooajal oma taset parandada suutnud.

"Arvan, et Otepää mägi on eelmise nädala Seefeldi hüppemäest täiesti erinev," sõnas sakslane ERR-iga rääkides. See on väljakutse, aga mulle see meeldib. Arvan, et vajasin täna kolme hüpet. Aga siin on tõesti tore ja ootan homme vägevat publikut."

Otepää maailmakarikaetapp algab reedel naiste ja meeste ühisstardist võistlusega. Esimese otseülekandega alustame ETV2-s kell 14.45.