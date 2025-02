Kronbergs: EM-pilet peaks üsna kindel olema

Sel sisehooajal vägevat vormi näitav Uku Renek Kronbergs läks 600 meetri starti selge plaaniga Urmet Uusoru käes olev Eesti siserekord üle joosta. Favoriit läks oma teed ning finišikell näitas ajaks 1.16,93. See tähendas rohkem kui poolesekundilist rekordiparandust.

"Ise arvasin, et 1.17,10, aga kui 1.16 sisse sai, oli väikeseks boonuseks," rääkis Kronbergs jooksu järel ERR-ile. "Soojendust tegin seekord natuke pikemalt, äkki see tegi ka olekut mugavamaks. Tunne oli hea ja jooksu ajal tundsin ka, et siit tuleb ilmselt ära."

Korralik aeg suurendas Kronbergsi võimalusi pääseda märtsi alguses peetavatele Euroopa sisemeistrivõistlustele. "Juba enne oli üpris kindel, nüüd see peaks kindlustama. Viimati olin edetabelis vist 30. kohal, nüüd 26.-27. Peaks üsna kindel olema," usub Kronbergs.

Tartu publik sai näha ka kümnevõistluse valitsevat Euroopa meistrit Johannes Ermi, kes ületas teivashüppes kõrguse 4.85. Talve neljanda võistluse teinud Erm võttis eduka, kuid väga pika hooaja järel aega taastumiseks. Jaanuaris pole ta teivashüppeks naelikuid jalga pannud ega teinud seda ka Tartus. "Eks teivas käitub natuke teistmoodi ja kiirus on teine, kui naelikud on jalas. Neljapäeval panen esimest korda teivashüppes naelikud jalga," sõnas Erm.

Tore üllatus oli kunagise Eesti esisprinteri Richard Pulsti tagasitulek võistlusradadele. Pulst näitas 60 meetris teisipäeval aega 7,11, millega ta oma jooksu võitis ning oli kokkuvõttes seitsmes.