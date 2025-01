Kohtuniku eksimus võis Petrõkina jätta väikese kuldmedalita

Petrõkina teenis kolmapäevase lühikava eest 68,94 punkti, mis tähistab tema isiklikku rekordit. Valitseva Eesti meistri senine lühikava tippmark oli 2023. aasta MM-il kogutud 68 punkti. Lühikava parima punktiskoori kogus Gruusiat esindav Anastassia Gubanova 68,99 punktiga.

Võistlusprotokolli süvenedes on aga näha, et Sloveenia kohtunik Breda Marinšek on Petrõkinale uisutamisoskuste eest andnud hindeks 0,75 punkti (teiste kohtunike hinded jäävad vahemikku 7,50-8,50 punkti) ehk teinud skoori sisestades vea.

Niina Petrõkina võistlusprotokoll välja toodud sisestusveaga

Kui kohtunik tahtnuks 0,75 asemel Petrõkina hindeks panna 7,75, oleks see kõrgeima ja madalama punktisumma kõrvale jätmisel ning koefitsendiga korrutamisel Petrõkina koguhinnet tõstnud 0,06 punkti võrra ehk andnud ta koondtulemuseks 69 punkti ja tõstnud vaid 0,01 punktiga Gubanova ette esikohale.

Samuti on võimalik, et Sloveenia kohtunik tahtis Petrõkina uisutamisoskusi hinnata 7,50 punktiga, sest kui süsteemi sisestada vaid numbrid 7 ja 5, jättes nulli sisestamata, muutunukski see 0,75 punktile. Hinde 7,50 puhul ei muudaks kirja läinud madal skoor aga Petrõkina lõpptulemust ja protokolli oleks ka sisestusveata läinud koondskoor 68,94 punkti.