Petrõkina treener veel MM-ile ei mõtle: täna pidutseme!

"Tahan tänada kõiki, kes on meid toetanud. See on... mul pole praegu sõnu. Natuke pean mõtlema," oli emotsionaalne Varnavskaja Petrõkina kullasõidu järel sõnatu.

Uueks Eesti rekordiks 208,18 punkti sõitnud Petrõkina sooritas hiilgava vabakava käigus veatult seitse kolmest hüpet ning edestas lähimaid konkurente pea kümne punktiga. "Oleme valmistunud, ma ju tean - ta sõidab trennis kava samamoodi. Nüüd, hetkel, mil oli vaja seda näidata, näitas ta seda - EM-il, meie linnas. See on väga uhke tunne," kinnitas Varnavskaja.

Petrõkina on varem rääkinud, et närveerib võistluste eel palju, ent kõige tähtsamal laval õnnestus tal pea nii lühi- kui vabakavas suurepäraselt külmana hoida. Järgmisena ootavad juba maailmameistrivõistlused, aga sinna Varnavskaja praegu veel ei vaata.

"Ma arvan, et see on olnud väga pikk tee, oleme väga palju töötanud. See ei ole nii lihtne, tegime temaga väga suure mahu. Ootame, puhkame. Täna pidutseme!" naeris ta.