Petrõkina püsib maailma edetabelis esikümne piirimail

Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) maailma edetabelis on Eesti uisutajatest kõrgeimal positsioonil Niina Petrõkina, kes asub maailmameistrivõistluste järel uuendatud tabelis 11. kohal.

Edetabel moodustatakse kolme hooaja tulemuste põhjal, punkte annavad ISU tiitlivõistluste ja olümpiamängude parim tulemus, (juunioride) GP-sarja parim ja paremuselt teine tulemus ning muude rahvusvaheliste võistluste parim ja paremuselt teine tulemus.

20-aastane Petrõkina on kolme hooajaga kogunud 3073 punkti, neist enam kui pooled teenis ta lõppenud hooajal.

Järgmise Eesti uisutajana on edetabelis 53. real Elina Goidina 1213 punktiga, Nataly Langerbaur on 1130 punktiga 59., Eva-Lotta Kiibus 1041 punktiga 65., Maria Eliise Kaljuvere 876 punktiga 84. ja Kristina Lisovskaja 847 punktiga 88.

Esikohal on 5510 punktiga jaapanlanna Kaori Sakamoto, talle järgnevad 4731 punktiga ameeriklanna Isabeau Levito ning 4112 punktiga lõunakorealanna Chaeyeon Kim.

Meeste edetabelis on Eesti uisutajatest kõrgeimal kohal mullune EM-hõbe Aleksandr Selevko, kes on 2769 punktiga 17. positsioonil. Arlet Levandi on 1795 punktiga 35. ja Mihhail Selevko 1687 punktiga 36. kohal.

Edetabelit juhib teist aastat järjest maailmameistriks tulnud USA uisutaja Ilia Malinin 5664 punktiga.

Juunioride maailma edetabelis on Goidina neidude seas 1213 punktiga üheksas ja Kaljuvere 876 punktiga 16. Noormeeste arvestuses on Levandi 956 punktiga 11.

Kui aga võtta selle hooaja edetabel, on valitsev Euroopa meister Petrõkina 13. kohal. 20-aastane Petrõkina tegi tänavu Eesti iluuisuajalugu, võites esimese Eesti uisutajana Euroopa meistrivõistlustel kulla ja tulles esimese Eesti iluuisutajana MM-il kaheksa sekka. Kuna aga edetabelis loeb vaid parim tiitlivõistluste tulemus, on tal kirjas 840 punkti EM-kulla eest. GP-etappide arvestuses teenis Petrõkina edetabelipunkte vaid ühelt etapilt, kuigi võistles kahel. Nimelt annavad edetabelipunkte esimesed kaheksa kohta, Petrõkina oli Soome etapil seitsmes, aga Jaapani etapil kümnes. Ülejäänud rahvusvaheliste võistluste arvestuses teenis Petrõkina punkte olümpia testvõistluse esikohaga ning Nice'i Challengeri võistluse teise kohaga. Aasta tagasi lõpetas Petrõkina hooaja edetabeli 17. kohal.

Hooaja edetabelit juhib samuti Sakamoto, aga üsna napi eduga värske maailmameistri Alysa Liu ees – jaapanlannal on 2371 ja ameeriklannal 2328 punkti. Kolmas on ameeriklanna Amber Glenn 2287 punktiga.

Meeste lõppenud hooaja edetabelis on Aleksandr Selevko samuti 17., olles kogunud 1202 punkti. Mihhail Selevko on 989 punktiga 26. ja Levandi 986 punktiga 27. Esikohal on samuti Malinin 2700 punktiga.

Naisjuunioride hooaja edetabelis on Goidina 839 punktiga koguni viies, seejuures kolmandal kohal olevast jaapanlannast Ami Nakaist jääb ta maha vaid 60 punktiga. Kaljuvere on 314 punktiga 28. Meesjuunioride lõppenud hooaja edetabelis on Levandi 590 punktiga 12.