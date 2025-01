Petrõkina väikesest hõbemedalist: võtsin seekord närvid jääle kaasa!

"Ma olen praegu väga emotsionaalne, pean natuke maha rahunema," rääkis vahetult pärast kava lõppu ERR-i iluuisustuudiosse jõudnud Petrõkina. "Sain just praegu aru, et ma olen teine - ma olen šokeeritud! Sõit ei olnud tegelikult väga hea, sest vaatasin protokolli, seal oli üks piruett teisel tasemel. Ma ju lugesin üheksa-kümme ringi, ma ei tea, mis seal tuli! Peab veel töötama."

"Võtsin seekord närvid kaasa. Tavaliselt proovin [ärevust] langetada ja maha rahuneda, aga seekord võtsin end koos närvidega kokku ja sõitsin nendega koos. Tean, et olen närveerija. Praegu läks hästi, sain hakkama," lisas Petrõkina.

Hüpped õnnestusid eestlannal kolmapäeval suurepäraselt, kui ta sooritas puhtalt kolmese Lutz - toe loop'i kaskaadi ning ka kolmese Axeli ja kolmese flip'i. "Ma olin keskendunud hüpetele, tundsin, kuidas publik toetas, plaksutas. Ma olen väga rõõmus, aga on vaja maha rahuneda ja vabakava minna sõitma külma peaga," tõdes ta.

Petrõkina ütles, et on ise kõige rohkem rahul kolmese kaskaadiga, kuigi lisas, et kolmapäevane lühikava ei olnud veel tema maksimum. "Ma ei ole juba ammu seda teinud puhtalt, alati on protokollides mingi viga. Aga praegu tegin puhtalt, vahetasime esimese hüppe ära, hooaja esimeses pooles tegin flip - toe loop, nüüd Lutz - toe loop, Lutzu ma tunnen paremini. Läks hästi!"

Kaamera vahendusel ka kodus võistlusele kaasa elanud publikule tervitusi jaganud valitsev Eesti meister ütles, et saab vabakava eel närvide jahutamiseks abi jalutamisest. "Ka suhtlemine - täna suhtlesin tegelikult terve päeva erinevate inimestega, oma sõpradega. Alguses mõtlesin, kas ma ei ole sellest väsinud, kas mul jätkub energiat, aga kui on tore vestlus, annab see energiat juurde," tõdes ta.