MM-iks valmistuv Petrõkina: Euroopa meistrina ei saa halba kava teha

Haabersti jäähallis pärast viiepäevast puhkust taas jääle astunud Euroopa meister Niina Petrõkina alustas mahukat treeningperioodi. Eesmärk on olla tippvormis märtsi lõpus Bostonis toimuvaks maailmameistrivõistlusteks, kus jagatakse olümpiakohti.

Milano olümpia võistlushallis võitis ta kaheksa päeva eest olümpia testvõistluse karjääri paremuselt kolmanda punktisummaga (194,11). Lühikavas oli ta viies, aga tegi suurepärase vabakava ja teenis tänu sellel esikoha.

"See võistlus oli väga, väga raske just füüsiliselt," ütles Petrõkina ERR-ile. "Mentaalselt on see kogu aeg raske, aga füüsiliselt ka. Raske oli ennast kokku võtta. Olid veel rasked momendid tervisega, kõik oli seal nii raske, et ma ei suutnud isegi nautida."

"Aga vabakava tuli briljantne!" jätkas ta. "Ma olin šokeeritud, et kuidas nii, kaks korda järjest. Et suudan ikkagi seda teha."

Testvõistlustel uisutas Petrõkina kõrgklassilise vabakava eksimatult ja kogus 139,15 punkti - vaid 0,09 punkti vähem kui Euroopa meistrivõistlustel triumfeerides. Lühikavas viis kodujääl ajaloolise kulla võites oma rekordi 68,94 punkti peale, millest jäi Milanos vajaka 13,98 punkti.

Niina Petrõkina Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

"Muidugi mul pärast Euroopa meistrivõistlusi vorm kadus natuke ära ja mul ei olnud nii palju aega, et taastada vormi ja trenni teha. Oli suur pingelangus," sõnas Petrõkina.

"MM-i suunas vaadates, siis loodan, et vabakava jääb mul sama stabiilne, kuid lühikava peab veel paremini tegema.Tegelikult ei tohi niimoodi sõita nagu seal Milanos, aga kuidagi üldse ei olnud seda võistlusetunnet lühikavas. Läksin starti ja üldse ei olnud närvi sees, aga võib-olla närvid aitavad ennast kokku võtta paremini," lisas ta.

Areen, kus Petrõkina olümpia testvõistluse võitis, on hästi tuttav tuhandetele Eesti korvpallifännidele, kes käisid kolme aasta eest Milanos meie meeskonnale EM-finaalturniiril kaasa elamas. "Jää kvaliteet oli väga hea. Ma sain suure hoo pealt uisutada ja hüppeid oli hea teha. Ainuke raske moment oli piruettides, jää väga ei libisenud piruettide ajal. Ma arvan, et nad korrigeerivad seda ja siis tuleb suurepäraselt välja," ütles Petrõkina.

Euroopa meister nägi Milanos ära üldise logistika, mis olümpial iluuisutajaid ootab. Küll rõhutati, et korvpallihalli testiks üles pandud uisuväljaku kujundus ja ümbrus on aasta pärast mängude ajal terviklikum, uhkem ja täiuslikum. "Praegu seal ei ole normaalset soojendustsooni, hüppasime betooni peal. Praegu jäi mulje tegelikult hea, mulle meeldis. Lihtsalt saan aru, et seal kõik muutub," sõnas Petrõkina.

Nüüd on Petrõkinal ka lihtsam otsustada, mis värvi võistluskleite tellida uueks hooajaks, sest väikse saladusena näidati ära olümpiaareeni võimalikud portede ja taustade värvid.

Niina Petrõkina krooniti Tallinnas iluuisutamise Euroopa meistriks Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Pärast väikest puhkust uue energiaga harjutama hakanud Petrõkina ütles, et Euroopa meistritiitel on andnud talle palju positiivset. "Motivatsiooni töötada veel rohkem, veel paremini sõita ja mingi enesekindlus tuli ka. Staatus muidugi, et nüüd ei tohi selliseid halbu kavasid näidata, peab ikkagi ilusalt sõitma. Nagu Euroopa meister," ütles ta. "Ma ei mõtle selle staatusega kaasnevate raskuse peale. Rohkem tuleb lihtsalt tööd teha."

Jääl ja saalis on temaga Alina Boyko, kes annab nii üldkehalise ettevalmistuse kui koreograafia tunde, lihvib liigutuste täpsust. Peagi jõuab juunioride maailmameistrivõistlustelt tagasi ka treener Svetlana Varnavskaja. "Töötame detailidega, hüppeid me ei vaheta. Tuleb raske treeningprotsess. Pikalt aklimatiseeruma ma ei sõida, sest lendan Bostonisse 24. märtsil ja enne starti jääb vaid üks päev areeniga kohanemiseks," ütles Petrõkina.

Bostoni MM avapäev on 26. märts, mil on kohe kavas naiste lühikava.