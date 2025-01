Rannula: oleme eurohooajast maksimumi välja pigistanud

Kalev/Cramo võitis kolmapäeval kodusaalis avapoolaja üheksa punktiga ja suurendas kolmanda veerandaja alguses edu ka 13 punktile, aga lõpuks tabati 34 kaugviskest vaid kuus ning külalised võtsid tugeva teise poolaja toel võidu.

"Lihtsalt on vaja sisse visata," tõdes Rannula mängu järel ERR-iga rääkides. "See on koduväljak, selge see, et peame sellises liigas selliste vastaste vastu riske võtma, võib-olla tavalisest natuke rohkem kolmeseid võtma, aga lõppude lõpuks on vaja sisse visata. Täna me selle pingega teisel poolajal hakkama ei saanud. Natuke kiirustasime iga viskega, natuke kavalust-tarkust jäi puudu."

"Kui võrdleme meie ja nende viskeid, siis meie viskekohad olid vähemalt sama head kui mitte paremad. Tulebki lihtsalt sisse panna. Oleks me täna pannud kaks-kolm viset rohkem, oleks mäng teistmoodi läinud," sõnas Rannula.

"Esimene poolaeg kõik toimis, teisel poolajal meie rünnaku ebakindlus kandus üle ka kaitsesse. Pidime rohkem roteerima, põhitagamängijad väsisid natuke ja oli paar murdemomenti, kus meie enda rünnakuotsus andis neile kiirrünnaku vastu ja sellistes mängudes see loeb väga palju," iseloomustas Rannula teise poolaja langust.

Eesti esiklubi jätab taas selja taha tugeva eurohooaja, mille käigus mängiti Prantsusmaa ja Kreeka kõrgliigaklubidega tasavägiseid mänge ning Le Porteli võideti sealjuures nii kodus kui võõrsil.

"Ma väga tihti ei kiida, aga kui võtame kogu eurohooaja, siis oleme suhteliselt maksimumi välja pigistanud. Täna jäi võib-olla natuke kogenematuse ja õnne taha, aga me andsime täna ka korraliku lahingu. Olime ise ikkagi mängu otsustajad, keegi meist üle ei sõitnud. Olen eurohooajaga rahul," kinnitas Rannula.