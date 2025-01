Eesti piljardimaastikul tõmbab pilke 15-aastane talent

Kui kodustele spordihuvilistele on piljardist tuttavad nimed Denis Grabe ja Mark Mägi, siis neile on vaikselt kandadele astumas 15-aastane Sander Tamm.

Möödunud aasta lõpus sai Eesti meistrivõistlustel 9-palli formaadis kolmanda koha kõigest 15-aastane Sander Tamm ning seda konkurentsis, kui kohal oli kogu Eesti paremik.

Igapäevaselt treenib Tamm Predator piljardispordi akadeemias. Nüüd saab temast maailma edetabeli teise mehe Denis Grabe kõrval teine eestlane, kes kuulub maailma juhtiva piljardibrändi Predatori meeskonda, kelle tiiva all tegutsevad ala parimad.

"See annab veel rohkem kindlust, et see on õige asi. Tahan siia veel rohkem panustada ja kaugemale jõuda. Teha rohkem trenni ja anda igal turniiril endast maksimumi," rääkis Tamm.

Treeneri Kristjan Kuusiku sõnul sai Tamme Predatori meeskonda jõudmisel määravaks noormehe silmapaistev tööeetika.

"Vaadates neid mängijaid, kes Predatori meeskonda kuuluvad, siis seal tehakse väga tarkasid valikuid. Kindlasti on tahtjaid ja soovijaid väga palju, aga mitte liiga paljudel ei õnnestu sinna meeskonda saada. Arvan, et Sandri puhul sai määravaks mitte nii väga tema kolmas koht Eesti meistrivõistlustelt, mis on loomulikult 15-aastase kohta väga hea saavutus, aga just töökus, mida ma andsin edasi Predatori esindajatele ja tema pühendumus, kindlad eesmärgid. Nagu oleme omavahel rääkinud, ta enne jonni ei jäta, kui on kõige kõrgemad kohad saavutatud."

Piljardi juurde jõudis Tamm veidi rohkem kui viis aastat tagasi. "Jõudsin selle ala juurde väga spontaanselt. Oli vaja mingit uut spordiala leida ja mõtlesin, et proovin piljardit. Et oli selline piljardi suvelaager ja ma ei olnud mitte kunagi varem mänginud, ma ei teadnud sellest alast mitte midagi. Aga läksin suvelaagrisse ja sain esimest korda proovida. Õnneks oli seal üks väga hea treener, Kristjan Kuusik, kes andis mulle esimesed nõuanded. Tänu temale olen väga palju arenenud."