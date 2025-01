Vajaliku võidu võtnud Võru tõusis tabelis kolmandaks

300 pealtvaataja ees peetud kohtumises tõusis Oliver Lüütsepa juhendatava Võru meeskonna resultatiivseimaks 17 punkti (+11) toonud Albert Hurt, Renato Santos lisas 12 punkti (+4) ning neli blokki kirja saanud Henri Treial 11 (+7), vahendab Volley.ee.

Eesti klubi vastuvõtt oli 38 protsenti ning rünnakuid lahendati 59-protsendiliselt. Barrus teenis 13 blokipunkti, neist viis läksid sidemängija Anton Välimaa arvele. Servil löödi kolm ässa ja eksiti 16 pallingul.

Jekabpils jäi võitjameeskonnale alla pea kõigis elementides: nende vastuvõtt oli 32 protsenti, rünnak 36 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt kuus punkti (seitse viga). Läti klubile tõi enim punkte Pavels Jemeljanovs, kelle kontole kogunes 12 (+6) silma.

Võit tõstis Barruse ka liigatabelis koha võrra kõrgemale ehk kolmandaks, punkte on Lõuna-Eesti klubil 23. Jekabpils langes aga viiendaks, sest neist möödus lisaks Võrule ka Robežsardze/Riia, kes alistas laupäeval 3:1 Ezerzeme/DU. Riial on 22 punkti, Jekabpilsil 21, kuues on 14 punktiga Ezerzeme/DU ning seitsmes 12 punktiga Selver x TalTech.