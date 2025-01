Mullu kamaluga MM-tiitleid korjanud Reinaas laob uueks hooajaks põhja

Raplamaal asuva Kohila alevi edukaim medalimees on 20-aastane Mattias Reinaas, kes on võitnud MM-kuldasid neli aastat järjest. Viimane hooaeg oli kirev ja edukas – Rahvusvahelise Veemoto Liidu (UIM) MM-ilt, mis toimus juunis Itaalias Sardiinias, tõi ta koju kahe erineva võimsusega võistlusklassi (SKI GP2 ja SKI GP4) MM-kullad.

Ma läksin võistlusele suurema lootusega Ski GP 2 võita, aga kuna seal sõidud läksid hästi ja õnne oli ka SKI GP 4 klassis, siis lõppude lõpuks mängis päris hästi välja ja võitsin mõlemad tiitlid," meenutas Reinaas.

Hooaja kolmanda maailmameistritiitli võitis ta oktoobris USA-s Arizonas, kus oli Rahvusvahelise Jetispordi Assotsiatsiooni (IJSBA) MM-il parim Pro Am Ski Stock klassis, lüües seal letti oma osavuse sõidutehnikas.

"See on hea klass, et masinad on enamasti võrdsed kõikidel. Kogu võistlusmoment läheb tehnilisusele, et kuidas keegi hakkama saab oludega ja kui kiiresti suudab rada läbida," märkis Reinaas.

Reinaas kihutab võistlusrajal poide vahel püstise asendiga jetil. Sõidu teeb keeruliseks see, et jetil pole pidurit ja kogu mäng käib gaasihoobaga.

"Meil on lenks, millega keerame. Poom käib meil üles-alla. Kui püsti sõidame, siis saame asendit muuta. Parema käe all on gaas, millega anname masinale hoogu juurde. Mis ilmselt paljudele jääb arusaamatuks on see, et kus on pidur? Seda meil ei ole," tutvustas Reinaas oma masinat. "Meie pidurdame gaasi maha lastes ja nii palju kui vesi meid pidrudab, et eraldi pidureid meil ei ole."

Mattias Reinaas Autor/allikas: Arek Rejs

Kaheksa kuud kestnud võistlushooja lõpetas Reinaas detsembris Tais, kus toimus kolmeetapilise MK-sarja viimane etapp ning just seal tehtud kiirete sõitudega kindlustas ta endale MK-sarja üldvõidu kahes masinaklassis (Expert Ski Modified, Expert Ski GP).

"Esimesel etapil olin esimene ja teine, teisel etapil olin natukene tagapool, kuna mu masin polnud piisavalt hea või konkurentidel oli parem. Seejärel sain Tais enda võistlusmasinaga võistelda, millega ma tean, et suudan hästi ja kiiresti sõita ja olen harjunud sellega ning sooritasin väga head sõidud. Tais tagasin endale mõlema MK-sarja tiitli."

Võistlustel on jetisõitjad stardiliinil koos juhendajatega. Mattiast aitab isa Ott Reinaas ja tal on ka välistaustajõude. "Enamasti käib isa kaasas, aga mul on ka Belgias üks mehaanik, kes siis perega aitavad ja toetavad mind ja käivad peaaegu igal võistlusel kohal. Tegelikult on päris hea tugi selja taga."

Gümnaasiumi lõpetanud ja seejärel Paunkülas ajateenijana kaitseväes higistanud Reinaas sai ka Belgia meistrivõistluste kokkuvõttes kahes võistlusklassis üldvõidu. Novembris saavutas ta Marokos rohkearvulise publiku silme all esikoha kutsetega jõuproovil. "Põnevaks tegi selle see, et üle pika aja Marokos oli võistlus ning oli korraldatud kuninga auks ning kuningas oli ka võistluspäeval kohal ja vaatas võistlust," ütles Reinaas.

Juunioride ja täiskasvanute vanuseklassis kokku 16 MM-kulda võitnud talendikas jetisõitja avab uue võistlushooaja maikuus. Selleks ajaks tuleb garaaži üles panna uusi riiuleid, sest senised on auhinnasaju all lookas.