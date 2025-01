WRC2 klassiga liituv Jürgenson: tuleb uue olukorraga harjuda

Aasta ringrajasõitjaks valitud Paul Aroni jaoks on tulev hooaeg täis muutusi, nimelt asub ta esimest korda aastale vastu vormel-1 varusõitjana. Lisaks Aronile on Alpine'i tiimis veel kaks varusõitjat, mis on üsnagi harukordne.

Möödunud hooajal vormel-2 arvestuses kolmanda kohaga lõpetanud Aronil on aga kindel soov konkurentsile vaatamata ka kõrgemas klassis ennast tõestada. "Minu roll on võidu sõita, ma olen võidusõitja," ütles ta. "Küll see aasta reservrollis, aga mu eesmärk on ikkagi autosse saada."

"Mis mulle on väga selgelt öeldud, on see, et kes on kõige kiirem ja kõige tublim, saab selle võimaluse. Selles mõttes midagi ei muutu. Konkurents on aga alati hea, see toob inimestes parima välja. Omalt poolt minu töö ei muutu ja ma ikkagi proovin endast parima anda ja tean, et see annab mulle ka parima võimaluse saada vormel-1 autosse," ütles Aron.

Möödunud aastal juunioride WRC maailmameistriks tulnud ning ka 2024. aasta parimaks rallisõitjaks valitud Romet Jürgenson alustab oma hooaega Rally-3 autoga Põhja-Soomes Arctic rallil, enne kui lükatakse hoog sisse WRC-2 hooajale veebruari keskel toimuva Rootsi ralliga.

"Ma arvan, et tuleb ikkagi kahe jalaga maa peale jääda ja olla realist," ütles Jürgenson. "Astuda WRC2 programmi uustulnukana on üsna raske ja kõik, kes seda on esimesel aastal teinud, tuleb pigem uue olukorraga harjuda ja saada siis oma kaotust võitjatele vähemaks."

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg läheb lahti juba järgmisel nädalal Monte Carlos. Vormel-1 sari alustab märtsi keskpaigas.