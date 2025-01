VIDEO | Asi tabas asetusega ülikooli vastu jälle oma väljakupoolelt

Kodunaiskond Oklahoma State kaotas 3000 pealtvaataja ees avapoolaja viie punktiga, aga lubas siis kolmandal veerandajal Kerr Kriisa endisel ülikoolil visata vaid seitse punkti. Viimasel perioodil kahandas West Virginia 11-punktiliseks suurenenud kaotusseisu kolmele punktile, aga esmalt tabas Alexia Smith ja seejärel poolteist minutit enne lõpusireeni ründelaua võtnud Stailee Heard.

Kahes eelmises mängus rünnakul raskustes olnud ja kokku 16 viskest vaid ühe tabanud Asi naasis laupäeval tavapärasele heale tasemele, kui veetis väljakul 33 minutit ning kogus selle ajaga 12 punkti (visked väljakult 4/9), kolm resultatiivset söötu ja kaks lauapalli.

Lisaks tabas eestlanna 30:38 kaotusseisus olles avapoolaja viimastel sekunditel viske oma väljakupoolelt. Sama juhtus ka eelmise aasta 28. veebruaril: toona juhtis Oklahoma State West Virginia vastu avapoolaja lõpus 32:26, Asi tabas siis samuti viimase sekundi viske ning tema koduülikool võttis lõpuks seitsmepunktilise võidu.

Küll on Oklahoma State sel hooajal sootuks paremas hoos kui eelmisel ning on finaalturniiri kursil liikudes 16 senisest mängust võitnud 14, konverentsisiseselt on neil neli võitu ja üks kaotus.

Eesti meeste korvpallikoondislane Henri Veesaar tegi järjekordse hea mängu, kui aitas Arizona (10-5; Big12 konverentsis 5-0) 88:80 võiduni UCF Knightsi üle. 23 minutit väljakul olnud Veesaar viskas 14 punkti (visked väljakult 5/8, kaugvisked 2/4), võttis viis lauapalli ning andis ühe resultatiivse söödu. Teist aastat Arizonas mängiv Veesaar on sel hooajal keskmiselt 16,5 minutiga kogunud 6,9 punkti, 4,7 lauapalli, 1,2 resultatiivset söötu ja 0,9 viskeblokeeringut.

Veesaare võimas pealtpanek videos alates 5.25: