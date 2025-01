Euroopas mängivad Eesti naiskorvpallurid tegid võiduka nädala

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest said äsja lõppenud nädalal võidurõõmu tunda Mailis Pokk, Greeta Üprus, Maaja Bratka ja Tea Adams, kõik olid oma tiimis ka korralikus rollis.

Poola naiste kõrgliigas naasesid Mailis Pokk ja Poznan (6-6) ennast taas võitude rajale, kui võõrsil mängiti 83:53 üle Bydgoszcz (2-10). Pikaaegne Eesti koondislane viibis väljakul 20 minutit ning kogus selle ajaga kaheksa punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/3), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea, vahendab Basket.ee.

32-aastane Pokk on Poola kõrgliigas tänavu senise 12 mänguga kirja saanud keskmiselt 26,4 minutit, 10,5 punkti, 3,6 lauapalli ja 1,4 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 56,6 protsenti, kolmestel 38,9 protsenti ning vabavisetel 100 protsenti.

Saksamaa naiste kõrgliigas said Greeta Üprus ja Marburg (4-10) võidulisa, kui koduväljakul mängiti Halle MBC (7-7) naiskond üle numbritega 66:60. Eestlannale jagus mänguaega 17 minutit, millega ta kogus kolm punkti (kolmesed 1/3), kolm lauapalli, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse.

30-aastane Üprus on Saksamaa kõrgliigas tänavusel hooajal 14 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 17 minutit ning kogunud selle ajaga 4,1 punkti ja 2,4 lauapalli. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 40 protsenti, kolmestel 23,8 protsenti ning vabavisetel 100 protsenti.

Soome naiste korvpalli kõrgliigas said Kadri-Ann Lass ja BC Nokia (3-12) pühapäeval juurde kaotuse, kui võõrsil jäädi 67:82 alla tabelis kolmandal real paiknevale naiskonnale Kouvot (11-4). Eestlanna teenis mänguaega 29 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt teisena kümme punkti (kahesed 2/9, kolmesed 1/3, vabavisked 3/4), neli lauapalli, kuus resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja ühe pallikaotuse.

28-aastane Lass on Soome kõrgliigas tänavusel hooajal 15 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 28,5 minutit ning kogunud selle ajaga 13,2 punkti, 6,7 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 1,4 vaheltlõiget ja 1,5 viskeblokeeringut. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 42,5 protsenti, kolmestel 30 protsenti ning vabavisetel 82,5 protsenti.

Hispaania tugevuselt teises liigas said Maaja Bratka ja Zamora (11-3) võidulisa, kui kodusaalis alistati numbritega 86:68 Real Canoe (3-11). Eestlanna teenis mänguaega 22 minutit ning kogus kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2), neli lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja ühe isikliku vea.

32-aastane Bratka on Hispaania tugevuselt teises liigas tänavusel hooajal 14 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 19,8 minutit ning kogunud selle ajaga 6,7 punkti, 4,3 lauapalli ja 0,6 resultatiivset söötu. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 46 protsenti, kolmestel 30,4 protsenti ning vabavisetel 100 protsenti.

Tea Adamsi kodunaiskond Caledonian Gladiators (4-4) sai kodusaalis 93:71 jagu Essex Rebelsi (3-5) nimelisest tiimist. Adams teenis mänguaega 22 minutit ning kogus üheksa punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/5, vabavisked 0/4), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

25-aastane Eesti koondise tagamängija on Suurbritannia kõrgliigas senise kuue matšiga kogunud keskmiselt 19,3 minutiga 8,1 punkti, 2,4 lauapalli, 2,6 resultatiivset söötu ja 0,9 vaheltlõiget. Tema kahepunktivisete tabavus on olnud 35,1 protsenti, kolmestel 31,3 protsenti ning vabavisetel 61,5 protsenti.

Anna Gret Asi Autor/allikas: Oklahoma State Cowgirl Basketball/Facebook

Anna Gret Asi ja Oklahoma State Cowgirls (12-2) said lõppenud nädalal juurde nii võidu kui kaotuse. 22-aastane Asi on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 13 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 28,2 minutit ning kogunud selle ajaga 13 punkti, 2,5 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ja 1,5 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 44,2 protsenti, seejuures kolmepunktivisetel 39,3 protsenti ning vabavisetel 95,7 protsenti.

Johanna Eliise Teder ja Colorado Buffaloes (10-4) pidid lõppenud nädalal vastu võtma kaks kaotust. 24-aastane Teder on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 14 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 18,2 minutit ning kogunud selle ajaga 4,9 punkti, 1,6 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu ja 0,9 vaheltlõiget. Tema visketabavus väljakult on olnud 55,3 protsenti, seejuures kolmepunktivisetel 40,9 protsenti ning vabavisetel 57,1 protsenti.

Suure osa eelmisest hooajast vigastuse tõttu eemal olnud 21-aastane Anete Adler ja Boston University (6-7) said tabelisse juurde kaotuse, kui numbritega 59:69 jäädi alla Army (10-2) naiskonnale. 21-aastane Adler on USA üliõpilasliiga I divisjonis tänavusel hooajal 11 mänguga kirja saanud keskmiselt 13 minutit ning kogunud selle ajaga 4,6 punkti, 2,9 lauapalli ja 0,8 viskeblokeeringut. Tema visketabavus väljakult on olnud 43,6 protsenti ning vabavisetel 33,3 protsenti.

Mullu Rootsi meistriks kroonitud 19-aastase Marta Eleri Jaama koduülikool Columbia (10-4) teenis kolmanda järjestikuse võidu, kui 74:59 alistati Pennsylvania (9-5) ülikool. Hooaja avamängus raskelt põlve vigastanud eestlanna on kahjuks hooaja lõpuni väljas.

Sille-Liis Mölderi kodunaiskond UMass Lowell (2-12) jätkas hooaega kahe kaotusega. Esmalt jäädi numbritega 39:54 alla Maine'ile (7-8) ning siis väga sarnase skooriga 39:53 ka UAlbany'le (12-3).

Tänavuseks hooajaks Washington State'i ülikooli siirdunud 19-aastane Keandra Koorits sel hooajal võistlusmängudes platsile ei tule ning teeb nö redshirt aasta. Tema ülikoolinaiskond Washington State (9-7) sai lõppenud nädalal juurde kaks võitu ja ühe kaotuse.