Raieste sai tiitlikaitsja vastu väljakule, aga punkte ei visanud

Külalismeeskond Real võitis avaveerandi 28:18 ja kuigi Baskonia tuli teisel veerandajal kahe punkti kaugusele, siis juhtima esmaspäeval ei pääsetudki. Teise poolaja alguses suurenes Reali edu 14 punktile, otsustaval veerandajal oli Baskonia mitmel puhul veel nelja punkti kaugusel.

Raieste veetis esmaspäeval väljakul kümme ja pool minutit, kuid eksis mõlemal oma viskel. Statistikasse ei läinud kirja ühtegi lauapalli ega korvisöötu, eestlane tegi kolm isiklikku viga.

Kõik viis kaugviset tabanud Džanan Musa kogus võitjate kasuks 29 punkti, Facundo Campazzo lisas 17 punkti ja kuus resultatiivset söötu. Baskonia resultatiivseimad olid 15 punkti visanud Luka Šamanic ja 14 punkti lisanud Timothe Luwawu-Cabarrot.

Viimasest viiest mängust neli võitnud Real on kümne võidu ja nelja kaotusega tabelis neljandal kohal, Baskonial on kuus võitu ja kaheksa kaotust, mis asetab nad tabelis 11. kohale, Kristian Kullamäe kodumeeskonna Bilbao selja taha. Tabeliliidriks on 12 võitu ja kolm kaotust kogunud Valencia ning Unicaja.