Möttöla: miks ei peaks Eesti treenerid Euroopa parimate sekka kuuluma?

Möttölä rääkis ERR-ile, et on BSBC turniiri külastanud juba pea kümme aastat. "Üks asi oli mu töö alaliidus, tulin siia Baltikumi, Soome ja Rootsi noormängijaid hindama. Ma ei tööta nüüd küll alaliidus, aga FIBA-st pakuti mulle, et Eesti Korvpalliliit korraldab siin koolituse. Minu jaoks on nende mängijate ja treenerite ees seismine suur au, saan neile oma ideid jagada," rääkis Möttölä.

Esimese soomlasena NBA-sse pääsenud Möttölä rääkis reedel Audentese Spordikeskuses pikkade rollist tänapäevases korvpallis. "Korvpallis on väga tihti rõhk tagameestel ja me õpetame neile igasuguseid liigutusi. Aga pikkade töö on lihtsalt kate panna, lõigata, laud võtta ja kaitsta," rääkis ta.

"Tahtsin tuua välja mõned punktid, mida pikad mängijad peaksid teadma. Treenerid võiksid minna koju ja mõelda, kas nende mängijad teavad neid asju. Eesmärk on harida kohanevaid pikkasid," lisas Möttölä. "Maailma parim mängija - Nikola Jokic - on suurepärane otsustaja. Ta ei ole kõige kiirem, ei hüppa kõige kõrgemale. Aga tema otsustusvõime on vahest maailma parim."

"Kuna olin ise ka pikk, siis tahan endise mängijana seda osa korvpallist rohkem välja tuua."

Hanno Möttölä 2012. aastal Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT

Möttöla lõpetas oma karjääri 2014. aastal ning töötas alates sellest päevast ka Soome alaliidus. Pärast kümmet aastat tundis ta, et aeg tuleb maha võtta. "Olen jätkuvalt Soome korvpallikoondise abitreener, meil on tulemas oluline EM-valikturniir Tamperes," selgitas ta.

"Aga tegelengi nüüd sellega. Lähen järgmine nädal Kaunasesse ja jälgin seal treeninguid. Proovin treenerina paremaks saada, enda eest hoolitseda ja perekonnaga tegeleda. Hakkasin kohe pärast karjääri lõppemist treeneriks, praegu on nagu kümne aasta hooldus," lisas Möttölä.

"Ma naudin seda, aga ma ei saa valetada, kui käid neid mänge vaatamas, siis hakkan mänge ja treeneritööd igatsema. Veidike teistsugune aasta, aga seni on kõik kenasti läinud."

"See on katsumus, nendeks koolitusteks valmistumine teeb mind paremaks treeneriks. Pean asju lihtsustama. EI ole oluline, mida ma tean, vaid pean seda publikule selgeks tegema. Seisad sadade kolleegide ees, kes teavad, mida sa räägid. See on katsumus, aga mulle meeldib see väga," lisas ta.

Möttöla: miks ei peaks Eesti treenerid Euroopa parimate sekka kuuluma?

Soome treenerid on jõudnud tasemeni, kus nii mõnigi neist on pääsenud treeneriks rahvusvahelisele areenile. Nende sekka kuulub näiteks Memphis Grizzliese abitreener Tuomas Iisalo, aga eestlastel on pikk kogemus endise korvpallikoondise treeneri Jukka Toijalaga, kes jätkas oma karjääri Jaapanis.

Kuidas Eesti treenerid sellisele tasemele jõuda saavad? "Suur osa sellest on Soome treenerikoolituse raamistik. See on alaliidu poolt korraldatud ja olen rääkinud Euroopas teiste treeneritega, meie süsteem on parimate seas. Mitte, et meil oleks parimad treenerid, aga süsteem on korralik," vastas Möttölä.

"Ega Soome ja Eesti ei saagi kunagi Euroopa parimaks koosseisuks, see on matemaatiliselt võimatu. Aga ei peaks olema mingit põhjust, miks Soome ja Eesti treenerid ei peaks olema Euroopa parimate seas," jätkas ta. "Kui oled näljane, õppimisele avatud ja suudad oma vigadest õppida. Halvimad treenerid on need, kes jäävad oma viisidele kindlaks ja samal ajal korvpall areneb iga päevaga neist mööda."

"[Eestil] on vaja, et üks treener pääseks heale tööle ja teeks seal head tööd. Siis saab teisi järgi tuua," sõnas Möttölä.