Olgo: Drelli teod G-liigas ei ole Portlandile märkamata jäänud

NBA-s on parima võitude-kaotuste suhtega Cleveland Cavaliers, kes on senisest 27 kohtumisest võitnud 23. "See on meeskond, kus pole klassikalist TOP10 mängijat. Tavaliselt sellistel tiimidel nii hästi ei lähe," tõdes Olgo. "Cleveland alustas ka eelmisel aastal väga hästi, neil on väga tugev noorte tuumik ja võis loota, et noored astuvad veel paar sammu edasi ja nii on ka läinud. Nende test on ikkagi play-off, et kas võib-olla mitte kõige tugevam tagaliin peab ka seal vastaste kaitse survele vastu."

Aastatel 2021-23 kolm hooaega järjest idakonverentsi poolfinaali jõudnud Philadelphia 76ers on sel hooajal võitnud vaid kaheksa ja kaotanud 16 mängu. "Igav vastus on, et seal on vigastused. Joel Embiidil on olnud väga erinevad jalavigastused, Paul George on olnud vigane, nagu ka kolmas staar Tyrese Maxey. Võib-olla ülehinnati 76ersi täiendusi tervikuna, tegemist on NBA keskmise vanuse poolest kõige vanema tiimiga ja see paistab välja. Põhihooeg on NBA-s järjest rohkem noorte meeste liiga: kui sa ei jõua igal õhtul joosta ja tempot kruvida, siis ongi raske häid esitusi põhihooajal teha. Neil jääb särtsust ja energiast puudu," arvas Olgo.

Olgo kiitis NBA karikaturniiri finaalis Milwaukee Bucksile kaotanud Oklahoma City Thunderit, negatiivse silmapaistjana tõi ta välja 2023. aasta kevadel NBA meistriks kroonitud Denver Nuggetsi allakäigu. "Mõnevõrra on üllatanud, et Nuggets on ikkagi niivõrd hädas, kui Nikola Jokic puhkab. Selle tiimi sügavus on kahe aastaga muutnud peaaegu olematuks. Peale tulevad ka uued, vägevad noored tiimid: Houston Rockets on alustanud vägevalt, tundub, et neist saab Oklahoma City Thunderile suur konkurent. Orlando Magic annab idas kõvasti lootust ja tooksin välja ka Memphis Grizzliesi, kes on tagasi tegijate seas. Ära peab markeerima ka tiitlikaitsja Boston Celticsi, kes mängib kohati nii sujuvat korvpalli, et on üle aastate üks parimaid soosikuid back-to-back [järjestikustele] tiitlivõitudele," sõnas ta."

Martin Müürsepa järel teise eestlasena NBA-s väljakule pääsenud Henri Drell kannab NBA tütarliigas G-liigas Rip City Remixi ehk Portland Trail Blazersi nii-öelda reservmeeskonna särki. Senises 14 mängus on Drell keskmiselt väljakule saanud 33 minutiks ja selle ajaga visanud 16,2 punkti, võtnud 8 lauapalli ning jaganud 2,9 resultatiivset söötu. Väikeseks murekohaks on jätkuvalt kaugvisete protsent: kui Windy City Bullsi eest oli see kahel eelneval hooajal vastavalt 31,3 ja 29,2, siis nüüd Rip Cityt esindades 30,5.

"Drell on iga nädalaga lähemal NBA tagasitulekule, kui seda nii saab nimetada, sest võrdlemisi hästi hooaega alustanud Portlandi eesmärk ei ole enam mitte võitmine vaid noorte arendamine," sõnas Olgo. "Platsile pannakse selliseid rotatsioone, mis annavad signaali, et veterane üritatakse maha müüa ja noortele anda rohkem võimalusi. Kui see nii jätkub, siis võib ju loota ja eeldada, et võistkonna üks põhilisi minutite saajaid, Henri Drelli positsiooni mängiv Jerami Grant leiab ennast varsti teisest klubist, mis avab Drellile pääsme platsile. G-liigas on Drell Rip City Remixi üks liidritest, ta on võistkonna kui mitte parim, siis kindlasti TOP3 kaitsja. Ma arvan, et tema teod ei ole jäänud emaklubile märkamata, lihtsalt on vaja põhitiimist natuke veterane ära saada," mõtiskles Olgo.