Narva vajas EMV-l poolfinaali pääsemiseks kiirmale partiid

Open-turniiril pääsesid edasi suurmeistrid, kes tavapartiides alistasid madalama reitinguga vastased - Aleksandr Volodin võitis CM Tormi Kulli ja Meelis Kanep võitis FM Dion Krivenkot. Meeste seas mängiv naiste esinumber IM Mai Narva kohtus CM Nikita Rõtšagoviga, mõlemad tavamale partiid lõppesid viigiga, kuid kiirmales oli Narva vastasest 2:0 üle. Neljandana pääses poolfinaali Filipp Obolonin, kes alistas olümpiakoondise liikme Andrei Timošini tavamale partiides 2:0.

Naiste turniiril piisas kahele kõrgeima reitinguga mängijale edasi pääsemiseks tavamale partiidest - WIM Margareth Olde võitis Enith Li Saagi 2:0 ning WIM Monika Tsõganova alistas Marina Levchenko tulemusega 1,5:0,5. Kõige pingelisemalt kulges WCM Grete Olde ja WFM Triin Narva kohtumine, kus võitja selgus välkpartiides, mille Grete Olde võitis 2:0. Neljandana pääses poolfinaali WFM Margit Brokko, kes alistas WFM Regina Narva 2:0.

Poolfinaalide matšid algavad esmaspäeval kell 15. Open-turniiril kohtuvad Aleksandr Volodin - Meelis Kanep ja Filipp Obolonin - Mai Narva. Naiste turniiril kohtuvad Margareth Olde - Margit Brokko ja Grete Olde - Monika Tsõganova.

Sellel aastal peetakse Eesti meistrivõistlused olümpiasüsteemis, mis tähendab, et kaotajad langevad võistlusest välja. Tavamale partiide viigilise tulemuse korral mängitakse võitja selgitamiseks lisapartiid kiirmales, vajadusel välkmales ja lõpuks nn armageddon-partii, kus valgel on rohkem mõtlemisaega, kuid viigi korral võidab must. Võistlused kestavad 19. detsembrini.