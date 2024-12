Narva mängis veerandfinaali avapartii viiki, ühtlasi algas naiste turniir

Avatud turniiri veerandfinaalis alistasid suurmeistrid madalama reitinguga vastased – esimese paigutusega Aleksandr Volodin alistas CM Tormi Kulli ja neljanda paigutusega Meelis Kanep võitis FM Dion Krivenkot.

Meeste seas mängiv Eesti naiste esinumber, teise asetusega Mai Narva kohtus CM Nikita Rõtšagoviga. Narval oli vahepeal suur enamus, kuid seejärel jätkas ta ebatäpselt ning lõpuks lepiti viiki. Viimases veerandfinaalis alistas Filipp Obolonin olümpiakoondise liikme Andrei Timošini.

Naiste turniiril alustasid kolm kõrgeima asetusega mängijat võiduga. WIM Margareth Olde võitis Enith Li Saagi, WIM Monika Tsõganova alistas Marina Levtšenko ning WFM Triin Narva võitis WCM Grete Oldet. Neljanda laua partii WFM Margit Brokko ja WFM Regina Narva vahel lõppes Brokko võiduga.

Pühapäeval kell 13.00 algavad veerandfinaalide teised partiid, vajadusel mängitakse pärast tavamale partiide lõppu samal päeval võitja selgitamiseks lisapartiid.

Sellel aastal peetakse Eesti meistrivõistlused olümpiasüsteemis, mis tähendab, et kaotajad langevad võistlusest välja. Tavamale partiide viigilise tulemuse korral mängitakse võitja selgitamiseks lisapartiid kiirmales, vajadusel välkmales ja lõpuks nn armageddon-partii, kus valgel on rohkem mõtlemisaega, kuid viigi korral võidab must. Võistlused kestavad 19. detsembrini.