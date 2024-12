Eesti käsipalliklubid võitlevad nädalavahetusel oluliste punktide eest

Tabeliseise vaadates on kõige tähtsam nädalavahetus ees kindlasti Viljandi HC-l, kes peab kaks kohtumist, mis mõlemad lähevad kirja nii Balti liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel. Esmalt sõidetakse laupäeval külla Põlva Servitile, kellele eelmisel nädalavahetusel karikafinaalis alla jäädi. Seejärel mängitakse pühapäeval Mistraga, kellele viimati topeltvoorus kaotati, kuid karikavõistluste poolfinaalis seejärel revanš võeti.

"Näen, et läheme iga mänguga järjest paremasse vormi," ütles Viljandi HC mängumees Sten Maasalu. "Kindlasti lisab meie nädalavahetusele kõvasti kaalu see, et kohtumistes jagatakse topeltpunkte. Mistraga on eesmärk nende rünnakuliidrid elimineerida ning üldiselt kogu nädalavahetuse jooksul liigselt rutakaid otsuseid vältida."

Põlva ja Mistra liiguvad sel nädalavahetusel Balti liigas samas taktis - laupäeval võõrustatakse vastavalt Viljandit ning Leedu klubi Šviesat ja pühapäevaks vahetatakse vastased. Kindlasti on hooaja alguses vaid kõrgeid kohti eesmärkideks seadnud Eesti klubide jaoks tegemist tähtsate matšidega, et kahe liiga tabeli tippudes püsida.

"Meie selgeks eesmärgiks on sel nädalavahetusel kuus punkti võtta," sõnas Serviti poolelt Hendrik Varul. "Viljandi vastu jätkame sama plaaniga, paneme kaitse lukku ning surume enda tempo peale. Leedukad on meile üldiselt vastasena sobinud. (põlvakad on võitnud kaheksa viimast omavahelist mängu - toim) Loodetavasti suudame seda seeriat pikendada."

"Peame kõvasti intensiivsust lisama," ütles Mistra mees Andris Celminš. "Midagi üle mõtlema ei pea, tuleb ise enesekindlam olla ning oma mängujoonisest kinni pidada. Nädalavahetuse kohtumised on täiesti võidetavad aga loomulikult midagi kergelt meile ei anta."

Topeltarvestusse minevates matšides sõidab Viljandi HC külla nii Põlva Servitile, kui ka Mistrale. Lisaks võitlevad kaks viimasena mainitut Leedu klubiga VHC Šviesa - TOKS.