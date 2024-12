Piiri tagant naasnud Teppan tunneb end Pärnus koduselt: olen oma tippvormis

Kuu aega tagasi Pärnu Võrkpalliklubiga liitunud Renee Teppan on meeskonda hästi sisse sulanud ja klubi on liikunud tõusvas joones. Eelmisel reedel kindlustati pääs Eesti karikavõistluste laupäevasesse finaali Tartu Bigbanki vastu ja Balti liigas kuulutakse liidrite hulka.

Pärnu klubiga on Teppanil leping selle kalendriaasta lõpuni ja edasised plaanid on tal veel lahtised. Väga kindlat välismaale lahkumise soovi igatahes hetkel ei ole.

"Kas ma nüüd hirmsasti tahaksin praegu välismaale minna? Pigem ei ole seda soovi. Meil on väga äge võistkond ja Balti liiga on tegelikult väga korralik liiga. Kasvõi Eesti klubide edu eurosarjades näitab selle taset. Tartul oli Serbias õnnetu ärakukkumine, aga suures plaanis on Eesti klubid väga viisaka eurohooaja teinud. Ma tunnen end Pärnus väga mõnusalt ja hästi. Kogu kollektiiv on äge ja kui tulevad ka võidud, siis ei ole kunagi lihtne ära minna," rääkis Teppan ERR-ile.

Oma mängutaseme langust koduses liigas Teppan ei pelga. "Mingis mõttes olen oma tippvormis. Näiteks seda kaitsemängu, mida ma siin praegu mängin, ma pole varem kunagi mänginud. Füüsiliselt on kõik korras – ma ei hüppa vähem, ei löö palli lahjemini ja klapp sidemängijaga on hea."

"Ma ise usun, et võiksin igal pool mängida, lihtsalt alati ei saa mängida seal, kus sooviks, vaid mingid asjad peavad kokku jooksma. Mängijateturul minu positsioon ja reaalsus võib-olla ei käi hetkel kokku. Siit on raske otse Itaaliasse või Poola minna, aga ma ei vaja kellelegi tutvustamist. Ma kindlasti ei ole kuhugi kadunud. Välisklubid vaadaku minu mängud üle ja siis nad näevad ise, kuidas ma väljakul toimetan," lisas Teppan.