McLareni tiitlilootuse tõenäosus kasvas

Enne viimast etappi on McLaren konstruktorite karika arvestuses MM-sarja liider. Lähim konkurent Ferrari jääb 21 punkti kaugusele, aga Carlos Sainz tuli kvalifikatsioonis kolmandaks ja Charles Leclerc alles 14. kohale, lisaks kaotab monacolane ka stardirivis positsioone.

Sainzi kõrval läheb teisest reast teele Haasi sõitja Nico Hülkenberg, kes suutis samuti edestada individuaalse MM-tiitli juba kindlustanud hollandlast Max Verstappenit. Kolmanda rea moodustab tema kõrval Pierre Gasly (Alpine).

The final starting grid of the 2024 season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/6BeiwMUNaq