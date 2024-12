Ilves etapi kokkuvõtteks: hea, et käsi lasi vähemalt võistlused ära teha

Hüppevooru järel seitsmes olnud eestlane startis pühapäeval murdmaarajale mõni sekund pärast sakslast Vinzenz Geigerit, aga ei suutnud teda kinni püüda. Hiljem loovutas Ilves rajal kolm kohta ning lõpetas nädalavahetuse kümnenda kohaga.

"Päris rumal koht, kuhu pärast hüpet maandusin: ette punti ei jõudnud sõita, Geiger pani nii hullu hooga minema. Üritasin järgi minna, aga tõmbasin esimese ringiga natuke jala lukku ja pidin teise ringi praktiliselt üksi sõitma," kommenteeris Ilves pühapäevast suusasõitu. "Väga halb koht, tagant ei tulnud kedagi, kellega oleks saanud koos tööd teha ja ei saanud ette. See on kompakti võlu ja valu, nii oluline on saada õigesse punkti. Midagi ei ole teha, hüpe tuli niigi okei välja."

Ilves kinnitas, et tunneb end pärast Lillehammeri etappi igal juhul paremini kui pärast hooaja avavõistluseid Rukal, kus tema saagiks jäid 17. ja 21. koht. "Nüüd hakkas hüpe ka natuke looma, sõidutunne on ka okei, eile väga hea. Täna oli algus natuke liiga raske ja suusad polnud ka võib-olla nii head kui eile," tõdes eestlane.

Ruka MK-etapi teisel võistluspäeval kukkus Ilves suusarajal ning vigastas vasakut kätt. Valuga on ta võidelnud ka Lillehammeris. "Valutab päris kõvasti, aga küll üle läheb. Olen õnnelik, et ta lasi mul vähemalt võistlused ära teha ja eks kahjusid vaatab järgmistel päevadel. Ega ta hea ei ole, aga nagu ütlesin, oleks võinud hullem olla," mõtiskles Ilves nädalavahetuse lõpetuseks.