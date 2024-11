Kahevõistluse MK-sari algas taas Riiberi dikteerimisel, Ilves 17.

Kuna reedel ei õnnestunud hüppevõistlust pidada, starditi Rukal kompaktvõistluse 7,5 kilomeetri murdmaarajale proovivõistluse tulemuste põhjal ja seetõttu sai esimesena lähte Riiber.

Kahevõistluse viimaste aastate valitseja nautis esimesed kilomeetrid üksi sõitmist, aga seejärel said mõned kaasvõistlejad ta kätte.

Otsustaval hetkel oli Riiber siiski taas nobedaim (19.05,9), edestades sakslasi Vinzenz Geigerit (+2,0) ja Julian Schmidi (+3,8).

Kaheksa hulka mahtusid ka kohalik lootus Ilkka Herola (+6,6), austerlane Johannes Lamparter (+14,1), Riiberi koondisekaaslane Jörgen Graabak (+22,5), sakslane Manuel Faisst (+25,2) ja veel üks norralane Andreas Skoglund (+34,9).

Proovivoorus 25. tulemust näidanud ja Riiberist enam kui minut hiljem rajale pääsenud Ilves tõusis murdmaadistantsiga kaheksa positsiooni ja alustas hooaega 17. kohaga, kaotades Riiberile minuti ja 29,9 sekundiga.

Laupäeval on Rukal kavas 10 kilomeetri murdmaasõiduga Gunderseni meetodil läbitav võistlus ja pühapäeval lõpetab esimese etapi 10 kilomeetri ühisstardiga võistlus.

Enne võistlust

Esimesel võistluspäeval on kavas eelmisel hooajal esimest korda MK-sarja programmi kuulunud kompaktvõistlus.

Neljapäeval peetud proovivoorus piirdus Kristjan Ilves hüppemäel 102,5 meetri ja 75,6 punktiga, saades 25. koha. "Treeninghüpe tuli okeilt välja, proovivoorus oli palju tuulega mängimist. Ega ma proovivoorus mingit head hüpet ei teinud, aga tuule puhul olin väga ebaõnnesõdur. Sealt see [ebaõnnestumine] kõik kokku tuli, aga ma tean, et asi on väikestes detailides kinni," ütles Ilves pärast proovivooru Delfile.

Paraku otsustati tuuleolude tõttu reedene hüppevoor ära jätta, mis tähendab, et arvesse lähevad just proovivooru tulemused ja Ilves pääseb murdmaasõidus rajale liidrist Jarl Magnus Riiberist minut ja kümme sekundit hiljem.