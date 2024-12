Verstappenile määrati karistus, esikohalt stardib Russell

Viimati juunis põhisõitu esikohalt startinud Verstappen näitas Lusaili ringrajal head kiirust terve kvalifikatsiooni vältel ning lõpetas otsustavas sessioonis ajaga 1.20,520, millega edestas Russellit 0,055 sekundiga.

Mõned tunnid pärast kvalifikatsioonisõitu otsustas F1-sari aga Verstappenit karistada, sest hollandlase sõidustiil segas Russellit. Seega alustab põhisõitu esikohalt just britt, Verstappen langes teisele stardikohale. Teine stardirida kuulub täielikult McLarenile, kolmandalt kohalt alustab Lando Norris (+0,252), neljandalt kohalt Oscar Piastri (+0,309).

Esinelikule järgnesid kvalifikatsioonis Charles Leclerc (Ferrari; +0,332), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,491), Carlos Sainz (Ferrari; +0,521), Fernando Alonso (Aston Martin; +0,731), Sergio Perez (Red Bull; +0,905) ning Kevin Magnussen (Haas; +0,980).

McLareni võistkond astus sprindisõidus suure sammu MM-tiitli poole, kui lõpusirgel otsustas esikohal olnud Lando Norris veidi hoogu maha võtta ning tiimikaaslase Oscar Piastri esikohale lubada. McLareni mehed on sel aastal paaril korral kohti vahetanud, viimati tegid nad seda Brasiilias, kui just Piastri esikoha Norrisele loovutas.

"Natuke lohakas oli, võistkond ütles mulle, et ma ei teeks seda, aga arvasin, et pääseme ja tegime seda," ütles Norris pärast sprinti. "Ma ei ole siin, et sprinte võita. Tahan võita GP-sid ja MM-tiitleid, aga see pole plaani järgi läinud. Teenisime kaksikvõidu, seda me sihimegi."

Kolmandana lõpetas Russell (+0,410), kellele järgnesid Sainz (+1,326), Leclerc (+5,073), Lewis Hamilton (Mercedes; +5,650), Nico Hulkenberg (Haas; +8,508) ning Verstappen (+10,368).

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar #F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Eelmisel etapil oma neljanda järjestikuse maailmameistritiitli kindlustanud Verstappen on hooaja peale kogunud 404 punkti, kuid heitlus teise koha peale on veel täitsa lahtine: Norrisel on 347 punkti, Leclercil 323. Neljandal tabelireal asetseb 276 silmaga Piastri, talle järgnevad Sainz (264 p), Russell jääb veidi kaugemale (223 p).

Võistkondlikus arvestuses on McLaren kogunud enne hooaja eelviimast põhisõitu 623 punkti, Ferrari on 593 punktiga teisel kohal ning Red Bull 556 punktiga kolmandal real.

Katari etapi põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 18.00.