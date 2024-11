Jaanuaris tulevad müügile korvpallikoondise EM-valikmängude lisapiletid

EM-valiksarja hea hooga alustanud Eesti koondis asub finaalturniiri pääset kindlustama 21. veebruaril, kui võõrustab Unibet Arenal Põhja-Makedooniat. 24. veebruaril minnakse võõrsil vastamisi Leeduga.

Esimene kogus pileteid Eesti ja Põhja-Makedoonia mängule on juba väljamüüdud, kuid fännidel on jaanuarikuu teises pooles võimalik soetada lisapileteid, teatas Eesti Korvpalliliit.

"Tänaseks päevaks on tõesti suur kogus pileteid väljamüüdud. Samas ei ole korvpallisõpradel muretsemiseks põhjust, sest jaanuarikuu teises pooles tulevad müüki lisapiletid," ütles alaliidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Eerik Parvits.

"Unibet Arena üheks eripäraks on klubitoolid, mis kuuluvad kindlatele inimestele, kes on maja arengusse panustanud. Nendel inimestel on eelisõigus oma istekohad realiseerida kuni kindla kuupäevani. Kui seda teha ei soovita, siis vabanevad kohad broneeringute alt ning piletid lähevad vabamüüki," lisas Parvits.

Korvpalliliit juhib tähelepanu ka sellele, et Eesti koondise kodumängude ametlik piletimüügi platvorm on Piletitasku.

Eesti koondise võõrsilmäng Leeduga toimub 24. veebruaril, kuid täpset mängupaika ei ole veel kinnitatud. "Hetkel ootame Leedu Korvpalliliidult kinnitust mängu toimumiskoha osas. Loodetavasti selgub see lähipäevil. Niipea kui see on paigas, jagame Eesti Korvpalliliidu kanalite kaudu fännidele informatsiooni nii asukoha kui ka piletimüügi korralduse kohta," ütles Parvits.