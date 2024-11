Patrail leidis uue koduklubi: mul oli paar tundi aega otsustada

Juba 2008. aastal Šveitsi klubisse Schaffhausen Kadetten liikunud 36-aastane Patrail on jõudnud karjääri jooksul mängida Euroopa absoluutsetes tippklubides. Saksamaa meeskondades TSV Hannover-Burgdorf ja Rhein-Neckar Löwen saavutas eestlane edu nii maailma tugevaima liiga karikasarjas kui ka erinevates eurosarjades.

Eelmise hooaja lõpetas Patrail THSV Eisenachi hingekirjas, kuid sügisest on hoidnud end vormis ASV Hamm-Westfaleniga treenides. Nüüd liitub mees Saksamaa tugevuselt kolmandat liigat juhtiva TV Emsdetteniga, kus mõned hooajad tagasi pallis ka teine Eesti koondislane Karl Toom. Meeskonnal on hiljuti olnud probleeme vigastusega ning eestlane palgati just kaitse puudujääke korrigeerima.

"See olukord tekkis väga kiiresti," selgitas Patrail klubi leidmise tagamaid. "Kuna Emsdettenil lähevad siin joonemängijad operatsioonile, siis oli neil koheselt vastust vaja ning mulle jäeti vaid mõni tund mõtlemisaega. Õnneks on klubi aga minu kodukoha lähedal ning suuremate ambitsioonidega kui nende liiga järgi võiks järeldada. Seetõttu ma palju ei kahelnud ning otsustasin meeskonnaga liituda."

"Meeskond treenib kaheksa korda nädalas ning nende kindel eesmärk on Saksamaa liigade hierarhias järjest kõrgemale tõusta. Mind võeti siia põhiliselt joonemängijaks ning esimeses mängus rassisin juba enamuse kohtumises platsil. Eks mu roll jääb tulevikus põhiliselt kaitse poole peale. Üritan klubile võimalikult kasulik olla ning loodetavasti saan aidata neil tugevuselt teise sarja tõusta," lisas pikaaegne koondislane.

"Meil on hea meel, et oleme Patraili kogemusega mehe oma ridadesse saanud," ütles Emsdetteni direktor Florian Ostendorf klubi pressiteates. "Mait annab meile raskes olukorras stabiilsust kaitsesse ning aitab kindlasti oma tohutu kogemusega meeskonda paremaks teha. Oleme temale, ta perele ning agendile tänulikud, et suutsime kokkuleppele jõuda."