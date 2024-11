Paltser: Tänak tuleb vigade parandust tegema

Ralliekspert Rauno Paltser rääkis ETV spordiuudiste stuudios lõppenud WRC hooaega kokku võttes, et Thierry Neuville vääris pika ootamise järel oma esimest MM-tiitlit ning et selleks aastaks välja mõeldud punktisüsteem tasus end ära.

Tänakut tabas sel aastal mitmel puhul ebaõnn, kui sõitis näiteks Poolas otsa hirvele ning Lätis teele langenud reklaamkaarele. Et sekeldused paneksid Tänakut väsinuna karjääri lõpetamisele mõtlema, Paltser ei usu.

"Ott on nii kogenud, et tema eesmärk on alati parim tulemus ja seepärast ta ka riskib. Tänane risk ei tasunud ennast ära," sõnas Paltser. "Neid vigu hooaja jooksul tuli: kui mõtleme näiteks Rootsi, Soome ja Poola etappidele - need ebaõnnestusid. Hooaja peale Oti kolmelt põhimõtteliselt lemmikrallilt 17 punkti 90 võimalikust, Ott on kindlasti tagasi vigade parandust tegemas."

Tootjate arvestuses tuli maailmameistriks napilt Hyundaid edestanud Toyota. Mida see tegelikult aga üldse tähendab? "Autotootjate jaoks on just see tiitel hooaja lõpuks kõige tähtsam. Individuaalsed võidud on nende jaoks lisaboonuseks. Rallifännidena mõtleme vastupidi, aga peame mõistma, kes nii-öelda selle peo kinni maksab. Nemad tahavad oma turundust saada," selgitas Paltser.

Tänavuseks hooajaks muudeti punktisüsteemi, mis tegi Paltseri hinnangul rallid põnevamaks. "Need pühapäevad, mida on kirutud, läksid palju põnevamaks ja nagu on kuulda, jäävad ka järgmine aasta põnevaks. Kui mõtleme, et tootjate maailmameister selgus viimasel kiiruskatsel, sõitja tänasel võistluspäeval, siis see süsteem tasus end ära," sõnas Paltser.