Euroliiga liider pööras viimasel veerandil mängu käiku ja õigustas seisust

Seejuures ei jäänud Fenerbahce kaotusest kaugele, sest veel viimasel veerandil oli Virtus paar korda kümne punktiga juhtimas, aga otsustavaid minuteid mängis Türgi klubi paremini.

Fenerbahce leedulasest peatreener Šarunas Jasikevicius aga au enda peale ei võtnud. "Pettunud pole õige sõna, see on kümme korda enamat," lausus ta pärast kohtumist. "Ma isegi ei tea, mida öelda. Ma ei mõista üldse korvpalli."

"See viis, kuidas me täna mängisime, eriti neljandal veerandajal, kui mängijad ei kuulanud enam mind, oli ilmselt see hetk, kus nad mängisid oma parimat korvpalli. Ja sellega võib kogu õhtu ka kokku võtta."

Võitjate paremad olid Marko Guduric 21, Nigel Hayes 19 ja Boznie Colson 18 punktiga. Virtuse vägesid vedasid 23 punktiga Tornike Shengelia ja 18 silma kogunud Ante Žižic.

Fenerbahce on kogunud nüüd üheksa võitu ja kaks võitu ning jääb ainuliidriks ka siis, kui teised võistkonnad on pidanud oma 11. vooru kohtumised. Virtuse leiab aga kahe võidu ja üheksa kaotusega tabeli teisest otsast.

Sander Raieste klubi Baskonia sõidab neljapäeva õhtul külla Pireuse Olympiakosele. Kaunase Žalgiris võõrustab reedel teist Kreeka suurklubi Ateena Panathinaikost.