Saksamaa koondislane püstitas Euroliiga kaugvisete rekordi

Saksamaa koondislane oli kolmanda veerandaja keskpaigaks tabanud 12 kaugviskest kümme, millega kordas Marcus Erikssoni, Andrew Goudelocki ja kaks korda selle tähiseni jõudnud Shane Larkini senist Euroliiga rekordit.

Barcelona pressis seejärel Obsti tugevalt kuni lõpusireenini ning sakslane eksis oma järgmisel kolmel viskel, aga tabas siis 36 sekundit enne mängu lõppu raske viske ja suutis ikkagi rekordit nihutada.

"Keegi ütles mulle mängu ajal, et vajan vaid ühte kaugviset veel, ehk ma olin rekordist teadlik. See oli suurepärane õhtu, lähen nüüd Saksamaa koondise juurde, teades, et oleme Bayerniga võitnud kõik kuus kodumängu," rääkis sel Euroliiga hooajal keskmiselt 9,9 punkti kogunud Obst.

Viimasest kaheksast Euroliiga mängust seitse võitnud Bayern jagab tabelis Olympiakosiga teist kohta ning jääb alla ainult Fenerbahcele (9-2). Hästi alustanud Barcelona (7-4) on aga kaotanud kaks mängu järjest ning langenud jagama 5.-8. kohta.

Kaunase Žalgiris lõpetas kolm mängu kestnud kaotuste seeria, kui alistas kodusaalis Panathinaikosi 84:77. Endine NBA mängija Lonnie Walker IV kogus üleplatsimehena 24 punkti, Deividas Sirvydis lisas 19 punkti. Kreeka klubi resultatiivseim oli 19 punkti visanud Kendrick Nunn. Žalgiris on sarnaselt Barcelonale kogunud seitse võitu ja neli kaotust.