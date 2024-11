Cleveland Cavaliers pöördus tagasi võidulainele

Hooaega järjest 15 võiduga alustanud Cleveland Cavaliers alistas korvpalliliigas NBA kodus New Orleans Pelicansi 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27) ja jätkab kodusaalis puhaste paberitega.

Kui eelmises mängus esimese kaotuse saanud Clevelandil on kokkuvõttes kirjas 16 võitu ja üks kaotus, siis koduareenil on võidetud kõik üheksa senipeetud kohtumist ja kolmapäeval seeria jätkumine kahtluse all ei olnud.

Clevelandi ridades säras vigastatud mängujuht Darius Garlandi asendanud Ty Jerome, kes viskas juba esimesel poolajal 27 punkti ja viis karjääri punktirekordi 29 peale. Esimesel poolajal tabas ta seitse kaugviset.

Georges Niang panustas Clevelandi võitu 20 punktiga, Jaylon Tyson lisas 11 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. New Orleansi punktisaagi eest hoolitses enim 34 silma kogunud Antonio Reeves.

Giannis Antetokounmpo viskas 41 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu ning Milwaukee Bucks oli kodus parem Chicago Bullsist 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16).

Joel Embiidi arvele jäi 35 punkti ja 11 lauapalli, kuid Philadelphia 76ers kaotas siiski võõrsil Memphis Grizzliesele 111:117 (31:31, 22:32, 28:27, 30:27).

Tulemused: Cleveland - New Orleans 128:100, Milwaukee - Chicago 122:106, Houston - Indiana 130:113, Memphis - Philadelphia 117:111, Oklahoma City - Portland 109:99, Phoenix - New York 122:138, Golden State - Atlanta 120:97, LA Clippers - Orlando 104:93.