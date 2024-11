Tiitlikaitsja andis Cavaliersile hooaja esimese kaotuse

Cavaliers pidi võõras saalis tunnistama valitseva meistri Boston Celticsi 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29) paremust. Celtics haaras ohjad enda kätte juba mängu alguses ning eduseisu käest ei lastud.

Kümnest kaugviskest kuus tabanud Jayson Tatum kogus võitjate parimana 33 punkti, lisaks võttis 12 lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Al Horford panustas 20 ja Derrick White 19 silma. Cavaliersi resultatiivseim oli Donovan Mitchell 35 punktiga.

Celticsile oli see kolme kaotuse kõrvale 12. võiduks, mis paigutab nad idakonverentsis Cavaliersi järel teisele kohale.

​Los Angeles Lakersi kollanokk Dalton Knecht tegi hiilgava mängu, aidates oma leivaisal saada koduväljakul 124:118 (34:22, 23:22, 40:31, 27:43) jagu Utah Jazzist.

Tänavuse talendikorje 17. valik kordas uustulnukate ühes mängus tabatud kolmepunktivisete rekordit, kui tema 12 kaugviskest läbis korvirõnga koguni üheksa. Lõpuks jäi tema arvele 37 punkti ja viis lauapalli.

Anthony Davis ja LeBron James sooritasid mõlemad kaksikduubli. Davis viskas 26 punkti ja korjas 14 lauda ning James tõi samuti 26 punkti ja jagas 12 resultatiivset söötu. Lauri Markkanen viskas Jazzi parimana 25 punkti.

Lakersil on kirjas kümme võitu ja neli kaotust, millega nad on praegu läänekonverentsis kolmandal kohal. Läänekonverentsi punane latern Jazz on võitnud kolm ja kaotanud 11 kohtumist.

Teised tulemused:

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 116:115

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 110:122

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 132:91

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 110:104