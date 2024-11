Tänak: MM-sarja seisu arvestades ei saa me end tagasi hoida

MM-sarjas teist positsiooni hoidev eestlane kaotab tiimikaaslasest liider Thierry Neuville'ile 25 punktiga, maksimaalselt on võimalik teenida Jaapanis 30 silma. Tihedam on heitlus võistkondade arvestuses, kus Hyundai edestab Toyotat vaid 15 punktiga.

"Jaapani ralli on järjekordne üsna katsumusterohke võistlus, tõenäoliselt üks raskemaid asfaldirallisid. Kindlasti on see tänavu aeglaseim asfaldiralli: väga kurviline, kitsas, igal pool on rohkem või vähem aeglane," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Tavaliselt tunduvad katsed lõputud, koos vahelduvate teeoludega ja mitmete väljakutsetega on see keeruline etapp. Jaapan otsustab kõik meistrivõistluste arvestused, nii et kindlasti plaanime anda endast kõik, et teha meie parim esitus."

"MM-sarja seisu arvestades ei saa me tagasi hoida," jätkas eestlane. "Me teame, et Toyota paneb kõik välja ja punktivahe on üsna väike, nii et peame liidrikoha eest kindlasti võitlusse asuma. Me kõik peame tegema parimat tööd: läheme peale võitlusrežiimil, et anda endast parim."

Neuville on oma esimesele MM-tiitlile väga lähedal, aga kindlustatud see veel pole. "Jaapani ralli eesmärk on tuua koju sõitjate tiitel ja aidata meeskonda ka võistkondliku tiitli nimel. Oleme juba kogu hooaeg head tööd teinud, aga loomulikult - kui on võimalus neid püüdlusi toetada, siis seda ka teeme," sõnas belglane.

"Jaapanis on kõige olulisemad ilm ja teede olukord. Külmaga on nad väga määrdunud ja puulehed pakuvad väljakutseid. On ka mõned uued katsed, nii et igal juhul saab olema suur katsumus."

"Enne Jaapanit ei olnud testi, nii et kogu informatsioon tuleb võtta Kesk-Euroopa rallilt," sõnas Neuville. "Eelmistest aastatest on meil siit päris palju infot, nii et saame üldise seadistuse paika panna, enne kui hakkame tegelema peenhäälestusega."

Hyundai pealik Cyril Abiteboul lendab Jaapanisse lootusrikkalt. "Hetkel tahan tunnustada nii Thierry ja Martijni kui ka Oti ja Martini kõva tööd sel aastal. Meeskonnana toetame mõlemat ekipaaži esikohavõitluses, kus tuuakse Hyundaile esimesed tiitlid nii sõitjate kui ka kaardilugejate arvestuses," lausus prantslane.

"Selle kõrval teeme kõikvõimaliku, et saada ka tootjate tiitel. Teame, et see saab olema raske, kuna Toyota on Jaapanis alati väga kõva ja motiveeritud."

Jaapani MM-ralli toimub 21.-24. novembril. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.