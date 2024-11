Neuville: mõistagi oleme pettunud, aga mis teha

"On olnud pikk päev, aga hea pingutus. Hommikul polnud väga keeruline sõita, aga siis oli meil alajuhitavusega probleeme ega saanud sõita nii, nagu oleksime tahtnud. Aga pärast esimest keerulist katset pärastlõunal läksid asjad jälle paremuse suunas ja eriti tundsin seda päeva viimase katse ajal," selgitas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Vaatame, mida homne toob ja millised on siis tingimused – natuke on vihma tulnud, lisaks on ka mõned uued katsed."

Tänaku tiimikaaslase Neuville'i autot tabasid neljandal katsel tehnilised probleemid, mistõttu kaotas karjääri esimese MM-tiitli poole sõitev belglane enne rehvivahetust aega. "Me ei tea veel täpselt, mis need tehnilised probleemid põhjustas. Mõistagi oleme pettunud, aga mis teha," sõnas Neuville. "Kaks päeva on veel ees ja need peavad meil suurepärased olema. Sellest on kahju, et olime teisel kohal ja tundsime end autos mugavalt. Ka kolmandana oleks olnud okei päeva lõpetada. Aga siis juhtus see probleem ja meil polnud midagi teha."

Neuville kaotab Tänakule seitsme minuti ja 41 sekundiga. MM-sarja üldarvestuses edestab Neuville Tänakut 25 punktiga.