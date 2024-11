Eesti purjelaudur saavutas juunioride MM-il kümnenda koha

"Jäin seekord oma võistlusega väga rahule. Pingutasin kõvasti, et esikümnesse saada ja muidugi oleksin tahtnud väga medalisõite sõita, aga kahjuks viimasel päeval tuult ei tulnudki. Konkurents poiste hulgas oli ülikõva – näiteks olid koos minuga esikümnes kolm maailmameistrit ja üks Euroopa meister," rääkis eestlane võistluse järel.

"Ootan põnevusega järgmist aastat, mis on mulle U-19 noorteklassis viimane. Koostöö treeneri Matthew Rickardiga on väga hea ja muidugi annab palju juurde meie tugev tiim, kellega on hea koos harjutada," lisas ta.

Poiste U-17 arvestuses 111. kohale tulnud Lukas Tuubelile oli tegemist esimese suurvõistlusega. "Isegi kui ei saavutanud parimaid tulemusi, tegin paar head starti, mis motiveerivad mind tulevaste võistluste jaoks. Kahjuks oli võimalik ainult kahel päeval korralikult võistelda. Nendel päevadel pingutasin ja andsin endast parima," kommenteeris ta.

Lisett Aasmets sai naiste U-19 klassis 23. koha, Oskar Lillepea noormeeste seas 61. ja Karl Sören Tamm 120. koha. Neidude U-17 klassis oli Bertha Kivistik 19. ja Liisa Marii Kalk 35.; noormeeste U-17 klassis lõpetas Leonid Turovski võistluse 124. kohaga.