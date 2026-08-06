Noblessner Baltic Cupil selgusid Eesti purjelaua meistrid

Tallinnas Noblessneri sadamas peeti esmakordselt rahvusvaheline purjelauaregatt Noblessner Baltic Cup, mis tõi Eestisse Baltimaade paremiku ning sportlasi Soomest, Saksamaalt, Itaaliast ja Austraaliast. Kolme võistluspäeva jooksul selgitati mitmes purjelauaklassis ka 2026. aasta Eesti meistrid.

Eesti sportlased Emma Viktoria Millend ja Aksel Haava tegid koduvetel eduka võistluse. Millend tuli Eesti meistriks nii iQFoili naiste kui ka U23 naiste arvestuses. Haava võitis Eesti meistritiitlid iQFoili meeste ja U23 meeste klassis. Lisaks olid mõlemad parimad ka Formula Foili arvestuses, kus Eesti meistritiitleid välja ei jagatud.

Eesti meistrivõistlustel selgusid medalivõitjad ka noorteklassides. Techno 293 U13 arvestuses võitis kuldmedali Oskar Lukk. Techno 293 U15 klassides tulid Eesti meistriteks Linda Tulviste ja Hart Hõim, U17 vanuseklassis Grita Griin ning Pärt Evald Kullerküpp. Techno 293 Plus U19 klassides võitsid meistritiitlid Gerda Liisa Matson ja Penert Lainemurd.

iQFoil Junior U17 klassides krooniti Eesti meistriteks Johanna Lukk ja Leonid Turovski. Raceboardi arvestuses võitis Eesti meistritiitli Pärt Evald Kullerküpp, kellele järgnesid Henri Kiiver ja Grita Griin.

Noblessner Baltic Cup märkis ühtlasi Balti karikasarja eelviimast etappi. Sarja finaal peetakse 27.– 30. augustini Lätis.