Soome olümpialootus alustas koostööd Erki Noolega

21-aastane seitsmevõistleja veetis hiljuti ühe nädala Tallinnas, kus ta treenis Noole käe all. Soomlanna jäi kogemusega väga rahule.

"Kõik oli väga hea. Erki näeb väga kiiresti vigu ja muid asju, mida parandada. Treenerina on ta humoorikas, aga samas ka väga nõudlik. Ma arvan, et see on hea märk, kui treener oskab nõudlik olla, kuid trennid lõbusaks teha," rääkis Vanninen Ilta-Sanomatile.

Tänavune sisemaailmameistrivõistluste hõbemedalist lisas, et hakkab treenima peamiselt Tallinnas, kuid käib aeg-ajalt sünnilinnas Tamperes.

Mõne aja eest Risto Lillemetsaga koostöö lõpetanud Nool kirjeldas Soome väljaandele Vannineni kui võimsat ja plahvatusohtlikku sportlast. "Saga on andekas noor sportlane. Nüüd peame koos vaatama, mis tasemel ta peab olema, et ta nelja aasta pärast Los Angelese olümpiamängudel edukas oleks," ütles Nool.

Neljal korral omaealiste tiitlivõistlustel kulla teeninud Vannineni ja tema eelmise treeneri Jesse Jokineni koostöö lõppes oktoobris.